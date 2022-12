Da Natale a Capodanno, 10 Metodi Classici (o Champenoise) suggeriti da Vendemmie

Simbolo assoluto delle feste, le bollicine si confermano ancora una volta le grandi protagoniste. Dal Made in Italy allo Champagne, dieci proposte per tutte le tasche.

Gaston Cheq Cuvée Spéciale Millesimato 2015

Una piccola maison di ottanta famiglie e un solo obiettivo: quello di continuare a restare fedeli alla storia di sempre e al proprio territorio. La Cuvée Speciale di Gaston Cheq è uno champagne giovane e rivoluzionario che mette in armonia, tra equilibrio e finezza, il Pinot Nero (40%), lo Chardonnay (40%) e il Menieur 20%. Un millesimato dal profilo aromatico intenso, promettente e generoso.

Costa 49 euro

Gaston Cheq



Cleto Chiarli "Blanc de Blancs" Brut

Un metodo classico differente, una cuvée di Chardonnay e Grechetto Gentile in egual misura in un patto di equilibrio tra intensità e leggerezza. Palato asciutto, armonico, delicatamente fruttato, coglie il terroir di provenienza. Quello di un ambiente dove nascono vini ideali e dove ogni giorno si respira la storia.

Costa 10 euro

Champagne Piper Heidsieck Vintage 2014

Un brindisi consapevole grazie a una maison impegnata a sviluppare pratiche sostenibili. Nato dall’assemblaggio di Pinot Nero (55%) e Chardonnay (45%) provenienti da Grands Crus e Premier Crus, Piper Heidsieck Vintage 2014 è una cuvée elegante che offre un sorso caldo tra note delicate di frutta tropicale e toni speziati e di pasticceria. Palato fresco, dinamico, dal gusto interminabile.

Costa 60 euro in astuccio regalo

Cantina Pizzolato Spumante Metodo Classico Brut Nature Chardonnay e Manzoni Bianco

Il Metodo Classico firmato Pizzolato è un vino biologico e vegan certificato, nato dall’unione di Chardonnay e Manzoni Bianco. Una bollicina dal profumo intenso di frutta matura e miele, arricchito da sentori floreali e di pasta di pane lievitata. Un calice ampio, dal finale sapido e asciutto, profondamente gastronomico.

Costa 23 euro

Cantina Pizzolato, Veneto

Almaneti Spumante Brut Bianco Metodo Classico Librandi

Il nome significa “anima del Neto” e rappresenta l’essenza delle zone fresche dell’omonima valle da cui nasce. Almaneti di Librandi è uno spumante da aperitivo, una bollicina cremosa e raffinata nata dalla vinificazione di uve Chardonnay. Al naso si susseguono le note di bergamotto, mandorle, fico, fiori di zagara. Il palato secco e minerale stupisce per la freschezza e la profonda verticalità.

Costa 19 euro

Perlugo Dosaggio Zero Pievalta

Un “vino biologico”, frutto della scelta di metodi di lavorazione volti a garantire la rappresentazione massima del territorio. Un grande Metodo Classico Dosaggio Zero da uve Verdicchio, nato a Pievalta (Marche) su terreni argilloso-calcarei, che incontra l’esperienza pluriennale di Barone Pizzini. Un sorso intenso e generoso che vibra al palato di una fresca, salmastra, mineralità. Naso elegantissimo di erbe aromatiche, salvia e pino mugo, pesca bianca, fiori di zagara.

Costa circa 16 euro

Pievalta



Rosé Assemblage Bonnaire

Dalle vocate zone di Bouzy nasce questo Champagne raffinato, un rosato di assemblaggio perfettamente calibrato tra Chardonnay e Pinot Nero. Un sorso ampio, di intima intensità che lascia spazio a toni agrumati, floreali, di torrefazione, nitidi, puri, minerali, solidi e slanciati.

Costa 54 euro

Champagne Charles Heidsieck Brut Réserve s.a. Collector Edition

Gli champagne Charles Heidsieck non lasciano nulla al caso e non si piegano alle mode, mantenendo un proprio stile, originale e riconoscibile che fa dell’eleganza e della ricchezza aromatica qualità irrinunciabili. Assemblaggio di Pinot Noir (40%), Chardonnay (40%) e Meunier 20%, più vini di riserva (50%) che invecchiano oltre20 anni, ha potenza, struttura, frutto, armonia. Il gusto rimanda ad aromi tostati, prugne mirabelle, cioccolato, soffi di vaniglia, note glassate di pasticceria.

Costa circa 40 euro

Gaudensius Blanc de Noir Etna DOC Metodo Classico Brut Firriato

Affinato in bottiglia ‘sur lies’ per almeno 30 mesi, è ottenuto da una vinificazione in bianco di Nerello Mascalese allevato sul versante nord dell’Etna, in un microclima montano su terreni sabbiosi di origine vulcanica. Un calice suggestivo, una bollicina dal perlage cremoso e un palato costruito su una intensa mineralità, leggiadri profumi di anice, note floreali e agrumi di Sicilia.

Costa circa 20 euro

Firriato



Castello Bonomi Franciacorta Dosage Zéro Millesimato 2013 DOCG

Un sorso intenso, asciutto, profondo, una cuvée di Chardonnay e Pinot Nero pregna di mineralità. Vino gastronomico, entra al palato in modo sensuale offrendo un’interpretazione chiara del Monte Orfano, il territorio di appartenenza. Uno spumante che unisce le note vegetali e agrumate a una delicata florealità; il risultato di un lavoro senza compromessi.

Costa circa 35 euro

