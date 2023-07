Da Poggi a Cazzullo, Montefusco e Haber, a Roma il 'Margutta 2023'

Domani alle 20.30 in Via Margutta, a Roma, durante la XXVI edizione dell'evento 'ModArt', in una serata ricca di arte e spettacolo, verrà conferito il 'Premio Margutta', ideato da Giovanni Morabito e giunto alla sua XXII edizione. Presidente onorario del Premio Margutta il regista Gabriele Salvatores. ModArt e Premio Margutta 2023 è realizzato con il contributo della Fondazione Cultura e Arte, ente strumentale della Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale presieduta dal prof. avv. Emmanuele F. M. Emanuele. L’evento, condotto da Valeria Oppenheimer, ha il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Roma e del I Municipio Roma I Centro.

Il Premio Margutta, da sempre simbolo di creatività e fecondità intellettiva, rappresentato da una scultura realizzata dall’artista Angela Pellicanò, sarà consegnato per il 2023 a Daniela Poggi (cinema), Ascanio Celestini (teatro), Eduardo Montefusco (musica), Lda (imprenditoria), Aldo Cazzullo (letteratura), Alessandro Haber (cinema), Tiberio Timperi (televisione), Filippo Lafontana (moda). Durante la manifestazione sfileranno gli abiti di Filippo Lafontana. La sezione Arte, coordinata da monogramma arte contemporanea di Via Margutta 102, direttore artistico Giovanni Morabito, presenterà le performance del Circo Bianco. Verrà presentata, inoltre, la mostra 'Icons. Pau e il suo Kaos creativo di scorta' dell’artista Pau, leader dei Negrita.

Commenta il prof. Emanuele, presidente della Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale che sostiene l’evento, insignito nell’anno 2020 del Premio Margutta per l’Arte: "Sono da molti anni vicino a questo Premio, giunto al ragguardevole traguardo della XXII edizione, in quanto esso ha un duplice merito. Il primo, quello di coniugare la moda e lo spettacolo alle arti figurative, riaffermando il valore trasversale ed universale della cultura, il secondo, quello di mantenere viva l’iconica Via Margutta, che da sempre, a Roma, assieme al Tridente, è stata il palcoscenico privilegiato di artisti ed intellettuali, con i quali io stesso negli anni della mia gioventù ho avuto modo di confrontarmi".