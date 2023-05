Da Poste Italiane nuovi servizi per semplificare la consegna con il servizio Poste Delivery Web

Sono attivi i nuovi servizi di consegna personalizzata per chi spedisce con Poste Delivery Web, il servizio per spedire pacchi via web su poste.it o tramite l’App Ufficio Postale. Grazie alla nuova funzionalità, il destinatario può riprogrammare giorno, ora e indirizzo di consegna con flessibilità in base alle sue esigenze.

Per utilizzare il servizio in fase di acquisto della spedizione, il mittente deve specificare il numero di cellulare o l’indirizzo e-mail del destinatario.

Se la tratta della spedizione rientra nella zona di copertura dei servizi di personalizzazione, il destinatario riceverà una notifica con link al portale Milkman, partner logistico di Poste Italiane Con questo link è possibile riprogrammare l'appuntamento fino a pochi minuti prima dell'arrivo del corriere, cambiando il giorno, l’ora e l’indirizzo di consegna.

Inoltre, tramite il live tracking, il destinatario può seguire la propria spedizione direttamente su mappa in tempo reale.

Il servizio è gratuito per il mittente e a pagamento per il destinatario, nel caso di riprogrammazione della spedizione su fasce orarie ampie meno di quattro ore.