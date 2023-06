Da Poste Italiane un webinar su Investor Relations

In collaborazione con TgPoste.it

La funzione di Investor Relations ha un ruolo centrale nelle aziende, perché deve saper raccontare storia e strategie aziendali coniugando tradizione e innovazione, una comunicazione che parte da numeri, analisi di andamento e previsioni di mercato per fornire un quadro aziendale completo e le prospettive di sviluppo di una società multi business.

Elementi che contribuiscono a comporre la fiducia attraverso una comunicazione chiara e trasparente, che risponda puntualmente alle istanze degli investitori nazionali ed internazionali e tenga sempre presente le dinamiche di mercato specifiche di ogni Paese, le peculiarità culturali e si adatti di conseguenza.

Per conoscere il ruolo strategico della funzione di Investor Relations e quanto gli strumenti tecnologici siano diventati preziosi alleati in ambito comunicativo è stato organizzato il webinar di Educazione Digitale “Investor Relations: cos’è, perché è importante e come la tecnologia impatta questo mondo” al quale parteciperanno Massimiliano Riggi, Responsabile della funzione Investor Relations in Poste Italiane, e Mark Andrew Fardelli, Senior Investor Relations Manager. L’evento si terrà in diretta mercoledì 7 giugno, sarà possibile partecipare dal link e presentare le domande via chat ai relatori.

Il progetto di Educazione Digitale della Corporate University si propone di fornire agli utenti una panoramica tra le innovazioni tecnologiche e digitali, attraverso webinar gratuiti e contenuti multimediali sempre disponibili all’interno della sezione web, come podcast, giochi, infografiche e videopillole.

Le attività possono essere seguite su LinkedIn, Facebook e Twitter attraverso l’hashtag #educazionedigitale e nella sezione storie di Instagram.