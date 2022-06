Da principe Giovanelli a conte d'Aragona l'estate vip in Italia

Dal principe Giovanelli e consorte (sempre accanto a maman Elettra, figlia del Nobel per la Fisica) al conte Gelasio Gaetani Lovatelli dell'Aquila d'Aragona. L'estate degli aristo-turisti e dei vip profuma quest'anno di tricolore italico, complice la guerra, complice la pandemia. In molti hanno scelto di trascorrere le vacanze in resort a 5 stelle, residence super accessoriati o ville, spesso di famiglia o di amici. Le località sono quelle amate dal gran tour dell'800, Capri, Cortina, Capalbio, Filicudi, località inebrianti di profumi di mare e tramonti di montagna, di cene in compagnia, sempre tra pochi fedelissimi.

Parola d'ordine per l'estate 2022, qualità, benessere, gioia del ritrovarsi, ma sempre a numero chiuso. Gli happy few citava Flaubert... Confermati anche dalle presenza nel nostro Paese di attrici del calibro di Helen Mirren che ha acquistato una masseria a Tiggiano in Puglia dove trascorre con il marito, non soltanto le vacanze estive, ma anche parte dell'anno. E in Puglia nei caratteristici Trulli si riposa l'estate anche Rossella Brescia con il compagno, il regista e coreografo Luciano Cannito.

Bono degli U2 sta cercando casa a Ostuni, a Filicudi parte dell'intellighenzia italiana

"Rossella è di Martina Franca, la mia famiglia è invece di Altamura - racconta Cannito all'Adnkronos- Per noi trascorrere alcuni giorni all'interno dei trulli significa ritornare alle nostre origini, marcare il nostro dna, riconnetterci con la nostra anima, con la nostra storia". La Puglia è amatissima anche dalle star della musica internazionale. Bono degli U2 era stato avvistato, già la scorsa estate a Gallipoli e sembra che stia cercando casa a Ostuni. Il mare di Filicudi è, invece un silenzioso buen retiro da anni di parte dell'intellighenzia italiana. Scrittori, giornalisti, ex politici, commentatori tv, storici produttori. Si ritrovano l'estate a Filicudi, lontano dal caos di spiagge affollate e paparazzate i Minoli, i Bernabei, i Fanfani accanto a Giovanna Melandri, al potentissimo segretario dello spettacolo dal vivo Salvo Nastasi con moglie e pargoli, a Paola e Gianni de' Giorgi.

Anche Capalbio rimane la storica roccaforte di ineguagliata bellezza e tranquillità dove amano riposare dalle fatiche invernali Paolo Bonolis e Alessandro Gassmann, Barbara D'Urso, Maria De Filippi e Antonella Clerici, Ginevra Elkann con il marito Giovanni Gaetani Lovatelli dell'Aquila d'Aragona con i tre figli, Giacomo, Pietro e Marella. E sempre in terra di Toscana c'è Forte de' Marmi dove ama villeggiare da anni, sempre al Piccolo Hotel, costruito su un'antica villa di proprietà di Curzio Malaparte (ricevuta in dono da Giovanni Agnelli per lasciare la nuora donna Virginia Bourbon del Monte, dei principi di San Faustino e marchesi di Santa Maria, moglie del primogenito Edoardo e madre dei suoi sei nipoti, tra cui l'avvocato) il principe Guglielmo Giovanelli Marconi con la moglie Vittoria e la mamma Elettra.

Forte de' Marmi località d'elezione dei Moratti, dei Frescobaldi, del marchese Ferrajoli, lo scultore Botero

Località d'elezione Forte de' Marmi anche dei marchesi Frescobaldi, del marchese Giuseppe Ferrajoli, della famiglia Moratti, dello scultore di origine colombiana Botero di casa, in Italia, a Pietrasanta. "Meno turisti russi quest'anno- racconta all'Adnkronos Paola Marucci amministratore delegato e partner di Mondial Resort e Spa di Marina di Pietrasanta- a parte quelli che abitano a Londra o in Europa o quelli che riescono a raggiungere l'Italia attraverso la Turchia. Ci sono turisti che giungono in Versilia dall'Arabia Saudita, dal Qatar, qualche inglese, qualche americano, anche se questi ultimi preferiscono le città d'arte - aggiunge Paola Marucci - E per l'estate del 2022 molte prenotazioni provenienti dal nord Europa".

Non solo dunque turisti stranieri a Marina di Pietrasanta, ma anche gli italianissimi Bova, Ferragni, Panariello, Briatore accanto all'ex ministro Bellanova. Ancora mare a Capri per chi sogna il Bel Paese in barca o semplicemente per un aperitivo in piazzetta, per una indimenticabile serata alla Taverna Anema e Core dove è stato avvistato, recentemente, lo sceicco del Quatar Al Thani giunto in rada con il suo lussuosissimo yacht. Non sono passate inosservate a Capri Sara Daniele, Elettra Lamborghini, Alessandro Preziosi, l'influencer e modella Beatrice Valli. Una breve parentesi qualche settimana fa, ma tutti giurano che ritorneranno presto, prestissimo nel 'Paese d'o sole'.