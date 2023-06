Da Santander le prime panchine realizzate con carte di credito riciclate

Sono già 130 le panchine donate da Banco Santander ai municipi di Valencia, Malaga e Santander e realizzate con plastica riciclata ottenuta da carte di credito e bancomat ritirati dalla circolazione. Lo comunica il colosso bancario spagnolo che da un anno ha messo a disposizione dei propri clienti la possibilità di riconsegnare le proprie carte scadute o danneggiate per sottoporle a un processo di riciclaggio con la trasformazione della plastica in elementi di arredo urbano. Ad oggi Santander ha già riciclato più di 680.000 carte scadute o danneggiate in una iniziativa che fa parte del suo impegno per l'economia circolare e per ridurre il suo impatto ambientale.

Banco Santander si è posto l'obiettivo di realizzare entro il 2025 tutte le sue carte con materiali sostenibili in tutti i paesi in cui opera, come già avviene dal 2021 in Spagna, Portogallo, Polonia e Regno Unito. Nella sola Spagna, quest'anno Santander risparmierà più di 22 tonnellate di plastica monouso e 360 ​​tonnellate di CO2 equivalente emettendo più di 4,5 milioni di carte con materiali sostenibili.