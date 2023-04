All'asta da Sotheby's il rubino più raro al mondo, vale oltre 30 milioni di dollari

Si chiama 'Estrela de Fura' (stella di Fura in portoghese), e con i suoi 101 carati è un rubino da record che si appresta ad essere battuto all'asta da Sotheby's. Estratto nel settembre del 2022 dalla miniera di rubini di Fura Gems a Montepeuz (Mozambico), non solo è estremamente raro per qualità e colore, ma anche il più grande - gem quality - mai scoperto e il più prezioso mai battuto ad un’asta, con una stima superiore ai 30 milioni di dollari.

'Estrela de Fura' è stato magistralmente trasformato da un gruppo di artigiani in una pietra 'cushion cut' del peso di ben 55,22 carati e si appresta a riscrivere la storia sorpassando il 'Sunrise Ruby', rubino di 25,59 carati di origine birmana, venduto per 30,3 milioni di dollari (oltre 1.185mila dollari per carato) da Sotheby's a Ginevra nel 2015 e che detiene tuttora il record mondiale d'asta per un rubino.

Il tour mondiale di 'Estrela de Fura', partito da Hong Kong il 5 aprile scorso, girerà in queste settimane il mondo per approdare a Ginevra (unica tappa europea) a maggio, prima di diventare il protagonista indiscusso dell'asta di Sotheby's Magnificent Jewels di Sotheby's a New York l'8 giugno prossimo.