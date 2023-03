Da Sotheby's l'arte del Medio Oriente

80 opere di Abdulrahman Al Zayani, uno dei principali collezionisti del Medio Oriente, saranno battute da Sotheby’s Londra, in un’asta online in programma dal 25 al 27 aprile 2023. Gli artisti che le hanno realizzate provengono da Egitto, Turchia, Libano, Iran, Iraq, Siria, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Nord Africa. Della collezione fanno parte opere d’arte di ispirazione islamica, ma anche di design internazionale, moderno e contemporaneo. Al Zayani è infatti anche il fondatore di A2Z, un servizio di consulenza di lusso per i clienti privati di New York, Londra e del Golfo, che desiderano ampliare le loro collezioni.