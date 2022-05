Un premio per catturare l’energia in uno scatto. E’ la sfida lanciata a tutti i fotografi d’Italia da Terna che ha presentato a Roma il ‘Premio Driving Energy 2022 – fotografia contemporanea’. Un’iniziativa, aperta a tutti i fotografi in Italia, finalizzata alla promozione dello sviluppo culturale del Paese e dei nuovi talenti del settore, che ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica.