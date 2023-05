Da Valentino a Zegna, torna Milano fashion week uomo

Apre Valentino, chiude Zegna. Nel finale una carrellata di show in digitale. È in programma dal 16 al 20 giugno prossimi la Milano fashion week dedicata alle collezioni maschili per la primavera/estate 2024. A dare il via alle danze la sfilata di Valentino, in calendario il 16 giugno alle 14, che torna nel capoluogo lombardo con la collezione Valentino The Narratives. Sono 72 gli appuntamenti in calendario per questa edizione: 22 sfilate fisiche e 5 digitali, 30 presentazioni, 4 presentazioni su appuntamento e 11 eventi, ai quali si aggiunge anche il ritorno di Marcelo Burlon con un evento in programma durante la kermesse.

Milano fashion week è realizzata con il supporto di Ice, ministero Affari Esteri e dal Comune di Milano. "Il settore esporta 80 miliardi di euro l'anno, numeri molto positivi e in crescita" osserva il presidente di Ice, Matteo Zoppas. A beneficiare della manifestazione è anche la città di Milano: "L'indotto complessivo generato dalla fashion week è da record - evidenzia l'assessore alle Attività produttive, Alessia Cappello -. Per la scorsa settimana moda donna l'indotto è stato di oltre 70 milioni di euro".

Assieme alle sfilate maschili torna anche il Fashion Film Festival Milano, diretto da Constanza Etro, in calendario dal 12 al 19 giugno e giunto alla nona edizione. Per l'occasione il festival lancerà la prima piattaforma di streaming di fashion film al mondo e il primo cinema dedicato al fashion film nel metaverso.

Tra i debutti più attesi delle sfilate quello del brand Andersson Bell mentre presenteranno per la prima volta in calendario i brand Maccapani, Maison Laponte, Marcello Pipitone – Bonola, Mcm, Setchu e Skin of Nature. Tornerà in calendario sfilate il brand Neil Barrett, mentre tra le presentazioni il brand Ralph Lauren Purple Label. Il 20 giugno sarà dedicato ai contenuti digitali presentati sulla piattaforma di Cnmi: per la prima volta saranno presenti in calendario con contenuti digitali i brand Carnet-Archive, Gams Note, Maragno e Uni Form.

"Grazie ai nostri brand, ai giovani designer che scelgono di presentare durante la nostra fashion week e grazie alla collaborazione con Ice e il Comune, Milano continua a rafforzare il suo ruolo di capitale internazionale della moda" evidenzia Capasa. Anche per questa edizione, la Milano fashion week si potrà seguire in streaming sulla piattaforma milanofashionweek.cameramoda.it, la quale ospiterà anche una sezione dedicata agli showroom virtuali, sia multi-brand che monomarca. Ogni showroom avrà la possibilità di presentare, relativamente ai brand approvati da Cnmi foto e video delle collezioni, contatti, date di campagna vendita e press release. L’area showroom rimarrà attiva anche dopo la fashion week per poter essere consultata dagli operatori di sistema in fase di campagna vendita. Verrà inoltre realizzato un calendario degli showroom con tutte le date di campagna vendita e i contatti per poter fissare gli appuntamenti: uno strumento di lavoro utile ai buyer italiani e internazionali per poter agevolare la loro agenda, che verrà diffuso tramite i canali di Cnmi.

Gli appuntamenti della settimana saranno amplificati in Cina continentale grazie allo streaming partner internazionale Tencent Video, mentre l’oh streaming partner italiano Urban Vision diffonderà lo streaming delle sfilate attraverso il maxi-led posizionato sul Duomo di Milano e messo a disposizione da Samsung, realtà vicina alla città di Milano e alla moda milanese. Gli altri contenuti, inclusa la campagna della Mfw, saranno trasmessi sul maxi-led di Corso Vittorio Emanuele. Inoltre, grazie ai video channel partner Fashion Channel e Asahi Shimbun sarà possibile visualizzare rispettivamente su YouTube e in Giappone i contenuti della Milano Fashion Week in playback.