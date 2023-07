DAB motors e Peugeot Motocycles uniscono per una nuova sfida elettrica

I due marchi hanno unito le forze per sfruttare i rispettivi punti di forza, con DAB Motors che apporta la sua visione innovativa del design dei veicoli elettrici e Peugeot Motocycles la sua esperienza industriale e la sua rete di distribuzione globale.

"Sono lieto di collaborare con un produttore storico come Peugeot Motocycles. Questa collaborazione strategica porterà DAB Motors a un livello superiore. Con il supporto di Peugeot Motocycles, DAB Motors produrrà presto in serie le sue moto elettriche e le consegnerà in tutto il mondo", ha dichiarato Simon Dabadie, CEO e fondatore di DAB Motors.

DAB Motors beneficerà della ricca storia industriale di Peugeot Motocycles e quest'ultima avrà l'opportunità di beneficiare delle conoscenze di DAB Motors in materia di progettazione di veicoli elettrici.

"La principale forza trainante della nostra collaborazione risiede nella promessa del marchio DAB: offrire ai più audaci nuove emozioni su due ruote. Questo forte impegno ci ha portato a riconoscere la necessità di avventurarci nel settore elettrico, basandoci su 125 anni di esperienza. Inoltre, l'essenza di entrambi i marchi è radicata nella produzione in Francia. Siamo molto orgogliosi di produrre localmente le nostre gamme premium, per preservare la nostra esperienza e contribuire alla crescita dell'industria francese", ha dichiarato Sébastien Mas, Presidente di Peugeot Motocycles.