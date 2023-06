Dacia Jogger Extreme: versatile, pratica e a 7 posti

Dacia Jogger è una spaziosa e versatile station wagon, capace di ospitare fino a 7 passeggeri.

Così come gli altri tre modelli di punta della gamma (Spring, Sandero e Duster), anche la nuova Dacia Jogger è disponibile, sin dal lancio, nell’allestimento Extreme.

Una mossa commerciale che rientra nella strategia della Casa per far leva sul suo crescente appeal sul mercato ed estendere la propria quota di clienti.

L’allestimento Extreme, senza che il prodotto Dacia perda le caratteristiche che lo hanno reso famoso, come l’essenzialità e l’economicità, porta un nuovo design che segna un ulteriore passo in avanti per la Casa rumena e rappresenta il top della produzione.

Per questo allestimento sono state sviluppate nuove colorazioni come il Cedar Green per la carrozzeria ed in Copper Brown per le calotte degli specchietti retrovisori, per il logo Dacia sul portellone e per i coprimozzi su cerchi da 16 pollici.

Nell’abitacolo sono stati utilizzati tessuti MicroCloud, che hanno la particolarità di essere simili al velluto, molto resistenti e facili da pulire, materiale utilizzato anche per il cruscotto e i pannelli delle portiere.

Le cornici delle bocchette d’aerazione sono in Copper Brown, sui battitacco sono presenti elementi decorativi topografici e sui sedili anteriori è impresso il logo Dacia.

Dacia Jogger Extreme: anche con lo Sleep Pack

Per enfatizzare l’istinto off-road della vettura, che trova del resto conferma nel suo aspetto, la Jogger Extreme è dotata di serie dell’Extended Grip, che tramite un comando posto sulla console centrale regola il funzionamento dell’ESP e dell’ASR, consentendo alle ruote di girare più liberamente e trovare la migliore aderenza su superfici sconnesse.

Fra l’elenco degli accessori disponibili c’è l'innovativo Sleep Pack che può trasformare il Jogger in una camera da letto per due in pochi minuti. Lo Sleep Pack consiste in una scatola di legno, realizzata per adattarsi all'interno dell’abitacolo del Jogger, che si apre in pochi minuti per formare un letto matrimoniale con materasso.

Il materasso copre l'intera sezione posteriore dell'auto, dalla parte posteriore dei sedili anteriori, e fino al portellone. Lo spazio per dormire è particolarmente generoso, vantando 190 cm di lunghezza, fino a 130 cm di larghezza, con una luce libera dal tetto di minimo 60 cm. Quando il box è completamente chiuso nell'area del bagagliaio della Jogger, la capienza restante è di 220 litri.

Il peso della scatola Sleep Pack è di 50 kg e quindi può facilmente essere rimossa dal bagagliaio, se necessario.