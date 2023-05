Dagli Stati Uniti arriva un prodotto rivoluzionario che potrebbe trasformare in profondità la nostra dieta e le nostre abitudini di consumo. La Food and Drug Administration (FDA) ha infatti autorizzato gli esperti della Washington State University a rilasciare sul mercato una nuova salsiccia ottenuta da maiali geneticamente modificati. È la prima volta che un’università pubblica ottiene il lasciapassare per operare in un settore tradizionalmente dominato da privati a caccia di profitti.