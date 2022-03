Dai sandali agli scarponi, la stilista di Odessa che pensa di riconvertire azienda

Sono scarpe di alta moda quelle che Anna Kovalchuk realizza a Odessa, nel sud dell'Ucraina. O meglio che realizzava, con pelle, cuoio e velluti pregiati fino all'aggressione militare del suo Paese da parte del presidente russo Vladimir Putin lo scorso 24 febbraio. Il suo marchio, 'Annarè', è un inno all'Italia che ama ed era pronto a sbarcare sul mercato israeliano, ma ora, come racconta all'Adnkronos, vorrebbe convertirsi nella realizzazione di scarpe '''più robuste'' per le donne, e gli uomini, che stanno difendendo il Paese, anche con le armi.

''Purtroppo realizziamo tutto a mano, siamo un'azienda artigianale e ci vuole tempo per il prodotto finito. Mentre in guerra serve tutto e subito'', racconta, spiegando che ''le persone che lavorano con me sono rimaste a Odessa a difendere la città, una città bellissima che tutti amiamo. Ora non è il momento di pensare alla moda, è il momento di pensare alla vita, se mio marito che è rimasto lì riuscirà a sopravvivere. Come starà la mia migliore amica, che è incinta ed è riuscita a raggiungere la Moldavia?''.

Anna, che ha una bambina di soli cinque mesi, ha deciso di lasciare Odessa per trasferirsi dai genitori, nel villaggio dove è nata nei pressi di Vinnytsia. ''Un luogo più sicuro per la mia bambina, ma ieri hanno distrutto l'aeroporto che dista dal mio villaggio solo venti chilometri'', racconta. ''Per me non è possibile raggiungere la Polonia perché la mia bambina è troppo piccola. Ci vogliono venti ore per andare fino al confine, non posso riuscirci. Con la mia bambina non posso stare in auto per più di quattro ore'', aggiunge.

Il marito di Anna è rimasto a Odessa. ''Siamo un popolo molto orgoglioso, ne sono molto fiera'' e anche ''mio marito fa la sua parte, fa quello che gli dicono di fare. Ogni giorno percorre 300 chilometri per prendere la sabbia vicino al mare e portarla in città, per creare una linea difensiva'', spiega. Nel villaggio dove ora vive, intanto, si è creata ''un'unica comunità: le donne cucinano, cuciono i vestiti. Ognuno aiuta come può''.