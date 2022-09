Daimler Truck: presenta la nuova generazione del FUSO eCanter all’IAA Transportation

L’affiliata di Daimler Truck AG, Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC, ‘FUSO’) presenterà il suo nuovissimo modello di serie eCanter Next Generation all’IAA Transportation 2022 di Hannover, dal 20 al 25 settembre.

La nuova generazione di eCanter si segnala per il suo concept complessivo, che è al contempo ecologico ed economico.

L’introduzione dell’eCanter Next Generation è un’importante pietra miliare verso l’obiettivo di una flotta di veicoli Daimler Truck a zero emissioni di CO2.

Nuove varianti per le diverse esigenze dei Clienti

L’eCanter Next Generation è il risultato di un lavoro di sviluppo che si è basato sull’impiego reale presso Clienti di tutto il mondo; per questa fortunata sperimentazione, durata cinque anni, sono stati utilizzati veicoli prodotti in serie limitata.

Il veicolo soddisfa pressoché tutti gli attuali requisiti di settore nel segmento degli autocarri leggeri tra le 4,25 e le 8,55 tonnellate e, nel prossimo futuro, darà quindi un contributo ancora maggiore al trasporto in ambito urbano a zero emissioni locali.

FUSO Canter, una storia di successi

Oltre all’eCanter ed al futuro eCanter Next Generation, il FUSO Canter, inteso come modello gemello a trazione convenzionale, si è affermato come truck leggero versatile, robusto e affidabile ormai da oltre mezzo secolo.

In Europa, FUSO è presente in oltre 30 Paesi con il Canter nel segmento 3,5 – 8,55 tonnellate.



In tutta Europa, oltre 800 punti di assistenza assicurano ai Clienti la massima mobilità in qualsiasi momento.