Dakar 2023, incidente in rally: morto spettatore di origine italiana

La nona tappa della Dakar è costata la vita a uno spettatore martedì in Arabia Saudita. Posto dietro una duna sulla speciale che collega Riyadh a Haradh, uno spettatore, di origine italiana, è stato investito da un concorrente. Curato da un'équipe medica, è deceduto per le ferite riportate durante il trasferimento in elicottero.

