Dal 17 al 19 maggio 2023 la seconda edizione Hydrogen Expo

Annunciata già in chiusura della precedente edizione, è ora ufficiale che dal 17 al 19 maggio 2023 si svolgerà negli spazi del Piacenza Expo la 2ª edizione della Hydrogen Expo, l’innovativa mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno. La fiera piacentina, che prevede in programma una fitta rete di incontri, workshop e convegni, si pone come palcoscenico ideale per creare occasioni di network e sinergie tra i player della filiera del comparto. Una tre giorni di confronto e discussione su temi di estrema urgenza e attualità, a partire dalla politica di decarbonizzazione, volta a ridurre l’inquinamento globale, che vede nell’idrogeno una fonte di energia sostenibile.

A testimonianza dell’interesse per le nuove frontiere di utilizzo dell’idrogeno, è poi la complessa congiuntura geopolitica che sta attraversando l’Europa a causa della crisi ucraina, cui è collegato il tema dei costi delle bollette, e la necessità di una sempre più urgente transizione energetica, che emerge sia a livello globale che locale. All’idrogeno guarda non solo l’Unione Europea ma anche il nostro Paese con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che prevede sul fronte dei trasporti il finanziamento di progetti di mobilità ad idrogeno: dalle linee ferroviarie, ai sistemi di movimentazione merci ad idrogeno nei porti, dagli aerei alle navi.

Afferma Fabio Potestà, Direttore della Mediapoint Exhibitions, società organizzatrice della manifestazione: «Tante le novità all’orizzonte per questo secondo appuntamento, a partire dagli spazi espositivi, che per l’occasione saranno più ampi rispetto alla precedente edizione. La Hydrogen Expo 2023, infatti, occuperà il padiglione principale del quartiere fieristico piacentino offrendo, in tal modo, più ampi spazi espositivi, e ciò anche per rispondere alla richiesta delle aziende che desiderano portare in esposizione macchine, impianti e attrezzature più voluminose. Tengo, inoltre, a sottolineare che, alla luce del cospicuo numero di visitatori ed espositori dell’edizione inaugurale, la Hydrogen Expo 2023 è stata inserita nell’elenco delle manifestazioni italiane di rilevanza internazionale, un fatto che consentirà agli espositori di poter accedere agli speciali finanziamenti previsti per incentivarne la partecipazione, finanziamenti che possono essere richiesti alle Regioni, alle Province e agli Enti e ai Consorzi abilitati ad erogarli. Altra significativa novità - conclude Potestà - saranno gli Ihta-Italian Hydrogen Technology Awards che saranno conferiti nel corso di un evento di gala in una delle bellissime location piacentine».