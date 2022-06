Dal 27 giugno al 3 luglio a Roma il 'Libera il Futuro Festival'

Un grande evento per concludere al meglio il progetto per il contrasto della povertà educativa minorile #LiberailFuturo. Questo è “Libera il Futuro Festival”, la rassegna in programma a Roma da lunedì 27 giugno e che si concluderà domenica 3 luglio. Il Festival rappresenta la tappa conclusiva dell’intera esperienza maturata sul territorio della città di Roma dal progetto #LiberailFuturo tramite interventi pluridisciplinari nelle scuole, nei centri aggregazione giovanile, e con attività di monitoraggio, formazione e sport. Il Festival è un’occasione per restituire alla cittadinanza tutto il lavoro realizzato negli ultimi quattro anni attraverso incontri, performance, momenti di formazione e di gioco.

Si tratta di una manifestazione diffusa in vari luoghi della città, a ingresso libero, divisa in aree tematiche (arte, teatro, cinema, musica, sport, fotografia e formazione), al fine di dare vita a veri e propri salotti della cultura e della socialità, spazi di aggregazione dedicati ai singoli temi di interesse, distribuiti in differenti luoghi della città.

Le giornate conclusive del Festival (1 - 3 Luglio) saranno dedicate anche allo spettacolo dal vivo: Piazza Guglielmo Pepe e l’adiacente giardino dedicato alla memoria di Willy Monteiro ospiteranno teatro, concerti, incontri e una mostra fotografica, per creare una grande occasione di condivisione e di divertimento, sempre nel segno dell’ascolto e della valorizzazione dei giovani.