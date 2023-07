Dal Brasile arriva la cannabis senza cannabis

Arriva dal Brasile una cannabis senza cannabis. È la sorprendente scoperta di un gruppo di ricerca dell’Università di Rio de Janeiro, che ha rintracciato il cannabidiolo della cannabis, un composto chimico noto ai più con la sigla CBD, in una pianta comune. Si tratta della Trema micrantha blume, un arbusto infestante presente in forze sul suolo brasiliano. Stando ai risultati delle analisi di laboratorio, Trema conterrebbe solo CBD e non THC, il principio attivo che ha fatto della cannabis il nemico numero uno dei governi di tutto il mondo.