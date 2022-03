Dal clima all'energia, intesa Parco Alta Murgia-Sogesid

Dalle misure di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici fino alla nascita di comunità energetiche, dalla salvaguardia dei muretti a secco a una rinnovata sentieristica per i visitatori: l’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia intensifica la propria attività a tutela dell’area protetta stipulando una convenzione con Sogesid, la Società 'in house' dei ministeri della Transizione Ecologica (Mite) e delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili (Mims). Nell’atto, firmato dal presidente dell’Ente Francesco Tarantini e dal presidente e amministratore delegato di Sogesid Carmelo Gallo, è previsto che la Società affianchi gli uffici del Parco, esteso su tredici comuni della provincia di Bari e di Barletta-Andria-Trani, in attività di supporto tecnico e di progettazione.

Sogesid, come è spiegato nella convenzione, fornirà per i prossimi 3 anni supporto tecnico all’Ente per piani, programmi e progetti, di livello nazionale e internazionale, che guardano ai temi climatici e della biodiversità, all’efficientamento energetico, al potenziamento delle infrastrutture verdi.