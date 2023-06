“E’ un impianto che non ha nessun impatto negativo sul territorio, ma solo positivo. È un elemento di ricchezza per il territorio che permette di trattare i rifiuti in maniera molto efficiente. Un impianto, quindi, che è un esempio di economia circolare”. Così Luca Dal Fabbro, Presidente Iren, in merito all'inaugurazione dell'impianto Forsu di Reggio Emilia.