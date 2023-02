Dal foniatra lezioni di igiene vocale

Riscaldamento muscolare e dieta corretta per una buona performance sul palco di Sanremo. Dedicate al popolo del festival, dai cantanti ai conduttori, arrivano le lezioni di "igiene vocale" di Ugo Cesari, otorinolangoiatra, foniatra, consulente dell'Ente lirico San Carlo di Napoli e docente all'Università Federico II del capoluogo campano, sentito da Assosalute-Associazione nazionale farmaci di automedicazione per sottolineare l'importanza di non stressare l''ugola' quando parlare o prendere la nota giusta può fare la differenza sul lavoro. E' il caso degli artisti e dei presentatori in scena in queste sere al Teatro Ariston, ma anche di speaker radiofonici, attori e insegnanti.

Oltre ai rimedi più noti, come coprire il collo con sciarpe e indumenti accollati, ci sono anche altri modi per proteggere l'organo di fonazione prima di schiarirsi la voce e ricominciare il canto. La prima regola è "assicurarsi un'opportuna e costante idratazione, con acqua a temperatura ambiente, preferibilmente naturale. In caso di sintomi specifici, le tisane con miele sono particolarmente idonee contro raucedine e afonia. Anche l'alimentazione è tra le forme di prevenzione più efficaci" che l'esperto foniatra consiglia. "Gli alimenti da evitare, in particolare prima di un'esibizione o di un'esposizione orale, sono quelli che favoriscono l'acidità di stomaco come caffè o cioccolato - elencano da Assosalute - ma anche latticini, bevande gassate, succhi di pomodoro, spezie e tutti gli alcolici". Occhio anche a "caramelle alla menta che causano tosse secca. Via libera invece ad abbondanti porzioni di cibi che contengono vitamina A, come frutta e verdura" in generale. "I miei giovani pazienti - riferisce Cesari - spesso lamentano un'atrofia muscolare delle corde vocali e questo accade perché non assumono questi cibi". Invece "una corretta sensibilizzazione ed educazione anche nel campo alimentare potrebbe essere particolarmente d'aiuto per lo svolgimento di una performance vocale".

"Di igiene vocale non si sente tanto parlare - osserva lo specialista - ma è fatta di buone abitudini. Ad esempio, è errato pensare che il riscaldamento muscolare dell'apparato vocale e" appunto "una buona alimentazione siano pratiche che non riguardano la fonazione. Quando si parla di igiene vocale non ci si riferisce solo a un allenamento quotidiano della voce, ma anche a tutta una serie di pratiche che possono supportare un buon funzionamento dell'apparato fonatorio, a partire da esercizi specifici di frequenza, di intensità e di vibrazione, che possono aumentare le prestazioni della voce".

Dietro i disturbi della voce ci possono essere svariati fattori: "Bruschi mutamenti delle condizioni meteorologiche, allergie, infezioni respiratorie, fumo o alcol, stress psicologico, problemi alla tiroide, uso improprio della voce e abuso vocale". In questo caso, precisa Cesari, "si parla di 'malmenage' per il cattivo uso della voce e di 'surmenage' per l'uso eccessivo". Il sintomo principale della disfonia o alterazione vocale è la raucedine - proseguono da Assosalute - causata da malattie infiammatorie di natura batterica o virale alla laringe, che provocano un'alterazione qualitativa e quantitativa dalla voce e, in alcuni casi, un'afonia ovvero la perdita totale della voce. La foniatria è una branca della medicina molto recente, che nasce proprio come supporto ai problemi della voce diagnosticando e curando i disturbi dell'apparato fonatorio e del linguaggio.

"L'efficacia del messaggio cambia in base al timbro di voce con la quale viene trasmesso - descrive l'esperto - per cui, per un uso corretto della voce e una sua corretta gestione, il mantenimento di una buona igiene vocale è di primaria importanza". Tra gli elementi da non sottovalutare c'è anche "il microclima. Durante l'inverno - insegna Cesari - sarebbe opportuno riporre sui termosifoni dei diffusori per regolare il tasso di umidità; al contrario, d'estate è tassativamente vietato un uso spropositato dell'aria condizionata che secca la gola ed espone a malanni a carico dell'apparato respiratorio".

Per quanto riguarda le condizioni degli ambienti, specie per cantanti e attori professionisti, "nei teatri è noto che la polvere e i fumi emessi dagli strumenti scenici potrebbero causare tosse e irritazione - continua lo specialista - Per evitare ciò le regie compiono grandi sforzi, sia per mantenere puliti gli ambienti sia per regolare le temperature. Ma si comprende come l'igiene vocale, fatta di stili di vita e abitudini alimentari - insiste il medico - è un aspetto di grande importanza per i professionisti della voce".

Anche i farmaci di automedicazione, contrassegnati dal bollino rosso che sorride sulla confezione, possono rappresentare un alleato per alleviare i sintomi a carico dell'apparato fonatorio. Tra questi, Cesari suggerisce "dei gargarismi con collutori ad azione antinfiammatoria e decongestionante, spray contro l'infiammazione e l'irritazione della gola e qualche seduta di aerosol anche solo usando acqua termale per favorire l'idratazione e combattere il congestionamento". Per la prevenzione dei sintomi, invece, raccomanda "l'uso di compresse di acido ialuronico, sali minerali e polivitaminici, che favoriscono la corretta idratazione delle mucose rendendole molto elastiche.

"Coloro che soffrono di allergia e che ricorrono agli antiasmatici - rimarca ancora l'esperto - potrebbero essere soggetti ad ipotonia delle corde vocali, ovvero a una riduzione del tono muscolare. In questo caso, comunque, il foniatra può individuare il corretto allenamento per alleviare tale problematica e favorire una ripresa del tono muscolare e una corretta gestione della voce".

In conclusione, Cesari rammenta che "a volte, come capita sovente in inverno, l'apparato respiratorio e fonatorio possono essere colpiti da una infezione virale con mal di gola, ma anche raffreddore o, più spesso, comparsa di tosse. In questi casi si possono utilizzare anche degli sciroppi o delle pasticche che rendono il muco più fluido, facilitando la pulizia delle vie respiratorie".