Dal gres effetto legno alle piastrelle cucina, l’innovazione Ceramiche Refin

(Casalgrande RE 19 febbraio 2021)

Casalgrande (RE), 19/02/2021. Ha sposato una filosofia green, interpretata con una ricerca costante incentrata sulle innovazioni tecnologiche, ricorre a un modello produttivo 100% Made in Italy in cui si fondono cultura aziendale ed etica del lavoro. Ceramiche Refin, attiva sul mercato internazionale dal ’62, è specializzata nelle soluzioni in gres porcellanato per contesti privati, negozi, ristorazione, uffici e spazi pubblici. È una realtà che fa riferimento al Gruppo Concorde, primario gruppo ceramico mondiale.

All’interno di una proposta ricercata, il gres porcellanato effetto legno trova espressioni in collezioni contraddistinte da sembianze estetiche e palette cromatiche originali delle essenze da cui traggono ispirazione. Pensiamo al rovere nella collezione Deck o al castagno in Giant.

Non mancano neppure varie tipologie di intarsi o formati lignei particolari come i pavimenti a cassettone di Mansion e Baita. A queste vanno ad aggiungersi linee che rileggono le varianti assunte dal materiale sulla scorta dell’utilizzo e i trattamenti cui è soggetto.

Nel caso di Larix le doghe riproducono il legno di larice sia al naturale, sia quando è utilizzato in ambienti interni o all’esterno. Mentre Kasai presenta il legno di cedro bruciato ispirandosi allo Yakisugi, tecnica giapponese di lavorazione delle doghe tramite bruciatura al fine di proteggerle e conservarle.

Rivolgendo l’attenzione verso il gres porcellanato effetto marmo firmato Refin si scoprono collezioni in grado di adattarsi a tantissimi contesti, da quelli classici agli ambienti moderni privati o commerciali. Prestigio, in particolare, rivisita importanti marmi naturali, provenienti dalle più note cave italiane ed europee, valorizzandone le sfumature di colore e le venature originali, poste in risalto grazie a una preziosa finitura lucida. Si tratta di una linea che riflette uno stile classico rivisitato in un’elegante chiave moderna, accessibile in molteplici formati.

È un’offerta ben strutturata anche quella relativa al gres porcellanato effetto pietra, che include linee ispirate a pietre calcaree tipiche delle regioni francesi e belghe come le serie Pietre di Borgogna, Bluetech, Blue Emotion e Essence, o caratteristiche del sud Italia come la Pietra Leccese della linea Poesia. Sono disponibili inoltre collezioni incentrate su altri materiali: dall’ardesia reinterpretata nella serie Wide a quartizi e pietre sedimentarie alla base di Gaja, Grecale, Petrae e Tune, nonché il porfido della nuova collezione Pietra di Cembra.

Refin fornisce una risposta completa ai suoi clienti, grazie anche a pavimenti per esterni e piastrelle cucina, solo per citare alcune delle sezioni di una proposta capace di assicurare soluzioni d’eccellenza per ogni progetto.

PER APPROFONDIMENTI

https://www.refin.it

Ufficio stampa Fattoretto srl

Seo e Agenzia digital pr

www.massimofattoretto.com