Dal medico in tempi di Covid, consigli e istruzioni per pazienti e dottori

Frequentare gli studi medici solo per reali necessità non differibili e, in caso, evitando affollamenti in sala di attesa e all’ingresso; indossare la mascherina, mantenere una distanza di 2 mt dagli altri. Per le ricette per terapie abituali si può ricorrere a telefono o mail, così come per la trasmissione di risultati di accertamenti diagnostici e consulenze. Sono alcune indicazioni della Società italiana di Medicina generale (Simg), che ha stilato un documento, consultabile sul proprio sito, con consigli e istruzioni a pazienti e medici di famiglia per affrontare la crescita di contagi e la variante Omicron.