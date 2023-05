Dal Pnrr 10 mln per adeguamento sismico del Policlinico di Palermo

Oltre dieci milioni di euro per l’adeguamento antisismico e il miglioramento strutturale di cinque edifici del Policlinico universitario Paolo Giaccone di Palermo. I lavori sono finanziati nell’ambito della linea d’intervento del Pnrr Missione 6 'Verso un ospedale sicuro e sostenibile' e in parte dal Piano nazionale complementare. Le opere riguarderanno la Clinica oculistica, la Clinica otorinolaringoiatria/Ortopedia, Igiene/Microbiologia, Clinica Medica II e, per il Piano nazionale complementare, il plesso di Anestesia/Rianimazione.

Le procedure di gara per l’affidamento di lavori in appalto integrato sono state pubblicate da Invitalia, l'Agenzia nazionale per lo sviluppo, Centrale di committenza e Stazione appaltante per la realizzazione di interventi strategici sul territorio, di proprietà del Ministero dell'Economia. Entro i termini previsti per ognuno degli investimenti, gli interventi dovranno essere terminati e collaudati e i target dovranno essere stati conseguiti per utilizzare integralmente il finanziamento assegnato.

“Per la pubblicazione delle gare – spiega il commissario dell’Azienda universitaria Salvatore Iacolino - è stato necessario un lungo lavoro preparatorio da parte dei tecnici del Policlinico che è culminato nell’affidamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica e la progettazione definitiva a professionisti esterni qualificati e coordinati dai rup aziendali. Questa fase si è conclusa con l’approvazione tecnica e la successiva deliberazione per l’affidamento della gestione delle fasi inerenti l’appalto integrato entro i termini previsti. Tutto questo è stato possibile grazie all’impegno dei nostri tecnici, a cui rivolgo un plauso, e il supporto dell’assessorato regionale della Salute”. La scadenza delle procedure è fissata per il 10 maggio 2023.