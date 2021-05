Dal rame al fiber to the home: 1 gigabit al secondo per tutti

Lo switch-off dalla rete in rame in provincia di Trento dà il via al cambio di paradigma nazionale verso la banda ultra larga sostenuto dal Recovery Plan.

Le notizie di questi ultimi giorni raccontano che, in provincia di Trento, è cominciato il processo di spegnimento della rete in rame di Tim in Italia. La centrale di Mattarello, che serve oltre 2mila utenze nel sud del capoluogo, diventa la prima a livello nazionale interamente cablata in fibra con tecnologia Fiber to the home (FTTH). Come conseguenza diretta, tutta la clientela servita dalla centrale abbandona la storica e datata rete in rame di TIM per passare ai collegamenti superveloci (fino a 1 GB). Il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti spiega: “Abbiamo l'obiettivo di diventare la prima Digital Smart Land dell'arco alpino, un territorio digitalmente intelligente, inclusivo e sostenibile”. Parliamo, quindi e soprattutto, di ultrabroadband (banda ultra larga) che consiste nella capacità delle reti di inviare dati ad altissima velocità, equivalente ad almeno 100 Mbps.

Un programma strategico lanciato a marzo 2015, quello sull'accelerazione per il passaggio ai servizi ultrabroadband. Ricordiamo che è tra le priorità espresse e sostenute dal Recovery Plan italiano con uno stanziamento complessivo di 49,2 miliardi per promuovere la trasformazione digitale del paese, sostenere l’innovazione del sistema produttivo e investire in due settori chiave per l’Italia, turismo e cultura. In particolare, gli investimenti previsti nel piano puntano sulla fornitura di banda ultra-larga e connessioni veloci con l'obiettivo di portare la connettività a 1 Gbps in rete fissa a circa 8,5 milioni di famiglie e a 9.000 edifici scolastici che ancora ne sono privi, e assicurare connettività adeguata ai 12.000 punti di erogazione del Servizio Sanitario Nazionale. Viene, inoltre, avviato anche un Piano Italia 5G per il potenziamento della connettività mobile. Il progetto non riguarda soltanto lo svecchiamento della rete quanto, piuttosto, la capacità di portare i clienti su una infrastruttura ad altissima capacità rendendo sostenibile l’investimento in fibra ottica. Il documento Bussola per il digitale 2030: la via europea al decennio digitale (Digital compass 2030) individua obiettivi di connettività ambiziosi: la connettività di almeno 1 Gbps per tutte le famiglie europee e copertura 5G in tutte le aree popolate. Nell’audizione del 18 marzo 2021 il Ministro dell’innovazione tecnologica e della transizione digitale ha indicato obiettivi ancor più ambiziosi: assicurare il raggiungimento di questi obiettivi fin dal 2026.

Un programma ambizioso che agisce in un contesto, quello italiano della banda larga e ultralarga, che non è certo esaltante. Stanno cominciano a circolare gli ultimi numeri elaborati dall’Okla, azienda che rileva le performance di rete e, per tenere aperto un confronto, mentre in Francia, in zona Parigi, si naviga su Internet a una velocità media di download pari a 187,94 megabit per secondo, Milano raggiunge i 122,45 ma altre città importanti come Piacenza (53,15) e Parma (72,6) viaggiano basse anche se la maglia nera d’Italia va a Frosinone: 27,61 megabit per secondo.

Dal punto di vista commerciale, soprattutto in questo momento post pandemia, la fibra ottica sarebbe quanto più necessaria per consente alle attività aziendali e di ecommerce di gestire soluzioni cloud in tempo reale, per quanto riguarda le merci presenti e in arrivo, evitando la minaccia delle interruzioni di stock. Oltre a potenziare i metodi di vendita Click and Collect: il cliente prenota oppure ordina gli articoli disponibili in uno store online, per poi recarsi nei negozi fisici selezionati e ritirare fisicamente la merce. Un nuovo modello ibrido di vendita, chiamato phygital, (un po' physical e un po' digital) in cui la tecnologia ha la funzione di mediatrice tra il retail convenzionale e la vendita online.