Dal sole agli acquazzoni, meteo variabile su Ponte 25 aprile

Dal sole agli acquazzoni verso il Ponte del 25 aprile, con meteo variabile e tipicamente primaverile. A dirlo è Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, che conferma intanto un deciso miglioramento nelle prossime ore anche al Nord, rispetto ai fenomeni intensi delle ultime 24 ore. Come spiega l'esperto, infatti, un anticiclone sta infatti rimontando da Ovest e porterà ampie schiarite su tutta l’Italia.

Se la giornata di domani, conferma Sanò, vedrà il sole protagonista da Nord a Sud con massime fino a 24 gradi e clima piacevole, il sabato sarà "perfetto" mentre una debole perturbazione arriverà nella giornata di domenica 23 verso il Nord Italia, specie dal pomeriggio: attesi quindi scrosci di pioggia dalla Lombardia verso il Triveneto, con il ritorno di qualche fiocco bianco sulle Alpi oltre i 1600 metri.

Il Ponte vero e proprio, tra il 24 ed il 25 aprile, risentirà in parte di questa perturbazione con frequenti acquazzoni lunedì, in rapido spostamento dal Nord-Est verso la Toscana, il resto del Centro ed il sud peninsulare; sulle Isole Maggiori, Sardegna e Sicilia, si starà bene. Infine, martedì 25, per la Festa della Liberazione, ci libereremo anche di quest’ultima perturbazione di aprile, con la prepotente rimonta dell’Anticiclone Africano, la prima del 2023 di stampo quasi estivo: nel prosieguo della settimana non sono infatti escluse temperature prossime ai 30°C specie in Sardegna.

Nel dettaglio

Venerdì 21. Al nord: più piogge sulle Alpi, schiarite altrove. Al centro: instabile sulla fascia adriatica, sole altrove. Al sud: nubi sparse.

Sabato 22. Al nord: sole. Al centro: sole. Al sud: bel tempo.

Domenica 23. Al nord: peggiora con qualche temporale sparso. Al centro: soleggiato. Al sud: bel tempo.

Tendenza: veloce perturbazione lunedì 24 aprile, Festa della Liberazione con ciclone e maltempo su molte regioni.