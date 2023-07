Dalila Di Lazzaro e il figlio morto in incidente, il racconto a Oggi è un altro giorno

"Mio figlio Christian è morto in un incidente. Non ho voluto vederlo morto, l'ho salutato per l'ultima volta con gli occhi coperti". Dalila Di Lazzaro, ospite di 'Oggi è un altro giorno', ricorda la tragica scomparsa del figlio Christian, deceduto a 22 anni nel 1991 in un incidente. "Purtroppo, è morto nell'auto di un suo amico. Una macchina rubata da una persona che spacciava droga... E io mi sono ritrovata senza mio figlio, quest'auto è andata addosso a mio figlio". "Io ho visto mia mamma e mio papà nella bara, una cosa orrenda. Non ho voluto vedere mio figlio, credevo di morire. Amici molto cari mi sono stati vicini, l'ho salutato con gli occhi coperti. L'ho baciato sulla mano e sul naso, non l'ho visto e per me è stata una salvezza... Penso che sia andato a fare un bel viaggio, lo incontrerò di nuovo". (immagini raiplay.it)