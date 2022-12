Dalla biancheria agli arredi, come dev’essere la camera da letto per dormire bene

Milano, 15 Dicembre 2022. Lo sappiamo tutti: dormire bene è fondamentale, perché se la qualità del sonno non è ottimale rischiamo di andare incontro a diverse problematiche nella vita di tutti i giorni. Quello che però in molti ignorano è che la camera da letto ha un ruolo fondamentale da questo punto di vista: ci sono dettagli e caratteristiche che fanno una grandissima differenza e che incidono proprio sulla qualità del sonno. Non si tratta solamente di scegliere il letto giusto: sono parecchi gli elementi che possono influire e oggi li vedremo insieme.

# Biancheria da letto di qualità

Non ci dilungheremo oggi su quello che è l’elemento più importante di tutta la camera, ossia il letto, perché meriterebbe un approfondimento a parte. Quello che però vale la pena sottolineare è che per una qualità del sonno ottimale conviene scegliere anche della biancheria letto di lusso e di qualità, come quella proposta da Ferò: un brand che rappresenta ormai un vero e proprio punto di riferimento in Italia. Non occorre dunque spendere cifre esorbitanti, ma non vale nemmeno la pena acquistare lenzuola e copriletti di bassa lega perché i tessuti sono importantissimi per una buona qualità del sonno.

# Colori rilassanti alle pareti

Un errore che commettono in molti è quello di dipingere le pareti della camera da letto e scegliere colori come il rosso o l’arancione. Questo è sbagliatissimo, poiché tali colori hanno un effetto energizzante ed eccitante, mentre per un sonno ottimale sarebbe molto meglio optare per nuance delicate e rilassanti, come l’azzurro ad esempio.

# Niente TV ed altri elementi di distrazione

In molti al giorno d’oggi decidono di mettere una TV in camera da letto, ma anche questo potrebbe rivelarsi un grande errore, soprattutto se si hanno difficoltà nel prendere sonno. Il televisore infatti è un elemento di distrazione, che non dovrebbe mai essere presente in un ambiente come quello della camera da letto. Questa stanza è dedicata al riposo e non all’intrattenimento.

# Buio perfetto

Per quanto riguarda invece l’inquinamento luminoso, è importantissimo che in camera da letto sia possibile eliminare qualsiasi fonte di luce perché questa potrebbe influenzare negativamente la qualità del sonno. Ci sono molte persone infatti che hanno bisogno del buio totale per riuscire a dormire bene e anche un piccolo spiraglio potrebbe dare fastidio.

# La giusta temperatura

Un ultimo dettaglio, fondamentale, riguarda la temperatura della camera da letto. È infatti fondamentale che in questo ambiente non sia troppo caldo dunque anche in inverno non si dovrebbe mai salire al di sopra di una temperatura di 19-20°C. Non solo: anche il grado di umidità è importantissimo, dunque un umidificatore potrebbe fare la differenza per evitare di svegliarsi con la gola secca.

Come abbiamo appena visto, bastano piccoli accorgimenti per migliorare la qualità del sonno e non è necessario fare grandi cambiamenti in camera da letto. Scegliere la biancheria giusta affidandosi ad un brand di qualità come Ferò e prestare attenzione a qualche dettaglio è più che sufficiente per dormire meglio.

