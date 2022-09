Dalla Chiesa, a 40 anni dall'omicidio Palermo ricorda il generale

La Prefettura di Palermo e il Comando Legione Carabinieri ‘Sicilia’, in occasione del 40° anniversario del barbaro agguato in cui persero la vita il Generale di Corpo d'Armata Carlo Alberto dalla Chiesa, Prefetto di Palermo, la consorte Emanuela Setti Carraro e l’Agente Scelto Domenico Russo, hanno organizzato a Palermo diversi eventi commemorativi. Domani, alle 19 ci sarà il disvelamento di una targa in memoria del Prefetto Carlo Alberto dalla Chiesa presso la Prefettura. Alle 21 si terrà il concerto della Banda dell’Arma dei Carabinieri a Palazzo Reale, organizzato con l’Assemblea Regionale Siciliana e la ‘Fondazione Federico II’.

Sabato, 3 settembre, alle nove si terrà la deposizione di un cuscino di fiori al busto dedicato al Generale, all’interno della caserma “Generale C.A. dalla Chiesa”, sede del Comando Legione Carabinieri ‘Sicilia’; alle 9.30 il momento commemorativo nel luogo della strage, in via Isidoro Carini. Alle 10 si celebrerà la Santa Messa presso la Cattedrale di Palermo, officiata dall’Arcivescovo Monsignor Corrado Lorefice e, a seguire, commemorazione con interventi delle massime Autorità. Alle 11.30: deposizione, presso il cippo commemorativo dedicato al Generale in via Vittorio Emanuele, di un omaggio floreale da parte del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri e dei bambini dei quartieri “disagiati” di Palermo. A seguire, esposizione, sempre in via Vittorio Emanuele (presso l’ingresso della caserma “Generale C.A. dalla Chiesa”), di dipinti su pannelli amovibili, realizzati a cura dell’Accademia di Belle Arti di Palermo, con successivo intervento del curatore del progetto.

A mezzogiorno ci sarà la cerimonia d’inaugurazione, nei pressi della Sala della Memoria (all’interno della caserma “Generale C.A. dalla Chiesa”), di un altorilievo celebrativo dedicato al Generale, realizzato e donato dal maestro ceramista Nicolò Giuliano.