Dalla Cina arriva la realtà virtuale degli odori

Ai grandi risultati conseguiti nella sfera visuale, le tecnologie della realtà aumentata non avevano finora fatto seguire un allargamento alle altre aree sensoriali. Ora, un gruppo di ricercatori provenienti da Cina e Hong Kong afferma di aver elaborato una soluzione rivoluzionaria. In uno studio recentemente comparso sulle colonne della prestigiosa rivista “Nature Communications”, gli esperti presentano un nuovo dispositivo indossabile, che, sfruttando la realtà virtuale e un generatore di odori in cera di paraffina, consente all’utente di annusare 30 cibi e sostanze chimiche.