Dalla Corea arrivano le nuove cannucce biodegradabili

In una ricerca recentemente pubblicata sulla rivista “Advanced Science”, un gruppo di ricercatori del Korea Research Institute of Chemical Technology e dell’Università di Sogang, in Corea del Sud, afferma di aver messo a punto delle cannucce biodegradabili molto più intuitive di quelle di carta, che spesso non funzionano a dovere e non sono completamente biodegradabili. Gli esperti hanno sintetizzato una plastica eco-friendly e l’hanno rivestita di nanocristalli di cellulosa. La cannuccia dovrebbe impiegare così solamente 120 giorni per la decomposizione in mare.