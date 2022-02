Dalla Gioconda pop up restaurant a Cortina da Franz Kraler

Dalla Gioconda, storica dancing-pizzeria di Gabicce Monte, provincia di Pesaro Urbino, e oggi primo ristorante certificato plastic free in Italia, fa tappa a Cortina. Grazie ad Allegra Tirotti Romanoff, Stefano Bizzarri, allo chef Davide di Fabio, e alla famiglia Kraler dal 21 al 27 febbraio nella boutique di Franz Kraler in corso Italia 119 avrà luogo un pop up restaurant dall'immagine fresca e contemporanea, una 'vetrina sul mare' nella località di montagna.

Una cena riservata, pochi intimi, un menu unico e la voglia di accogliere gli ospiti come a casa, tra i vestiti della boutique, i libri, i fiori e il buon vino. Dalla Gioconda, nata negli anni '50 come dancing pizzeria mantiene ancora oggi la leggerezza impressa in quel nome e nel suo juke box, conservato anche dopo la profonda ristrutturazione, guidata da Stefano Bizzarri e Allegra Tirotti Romanoff. I principi di sostenibilità e tutela della terra sono valorizzati sotto tutti gli aspetti: è il primo ristorante certificato plastic free in Italia, la struttura è certificata leed gold e vanta materiali scelti al minor impatto possibile ed è riscaldata attraverso la geotermia. Lo spreco è ridotto al minimo grazie al recupero delle acque piovane. Le pareti di librerie, una in ogni spazio, danno la sensazione di entrare a casa.

La cucina è nelle mani dello chef Davide Di Fabio (16 anni in Osteria francescana) che qui gioca anche a fare il dj. Il suo menù prevede ingredienti della zona che seguono rigorosamente la stagionalità dei prodotti. Adiacente al ristorante è stato creato inoltre un orto natural. Nella cantina oltre 500 diverse etichette e più di 2000 diverse bottiglie. Novità dell’anno 2022 per Gambero rosso e 50 Top Italy.