'Dalla montagna al mare', festival arti ed ecologia per bambini a Torraca

Proseguirà ancora domani a Torraca (Sa) il festival gratuito per bambini di arti ed ecologia dal titolo “Dalla montagna al mare”. Un progetto, quello di 'Moolti', un gruppo che nasce per sostenere i diritti dei bambini che si rivolge ad un pubblico davvero giovane, dai 6 ai 13 anni, per giocare con l'immaginazione attraverso camminate, laboratori, suoni, proiezioni e una grande opera d'arte collettiva tra i paesaggi del Cilento.

Un'iniziativa, dunque, spiegano gli organizzatori, "per coltivare insieme ai bambini il pensiero ecologico immaginando insieme nuovi futuri possibili, un nuovo rapporto con l’ambiente e con gli altri, favorendo la conoscenza del territorio e degli ecosistemi naturali attraverso l’incrocio di discipline e saperi. Un "viaggio ecologico" in cui i bambini saranno i veri protagonisti, fino alla produzione di una grande opera d’arte collettiva finale Per domani in programma: "una navigata in barca", con guide marine, suoni ed immersioni con barche elettriche ad energia solare; un laboratorio artistico ed una serie di esperimenti grafici con frottage e stencil; e infine una co-creazione in piazza con l'artista Elena Campa.