Si è tenuto a Roma, presso il Palazzo dell’informazione di Adnkronos, l’evento “Dalla pandemia al new normal, tra Covid e Long Covid”, organizzato da HC Training. A tre anni di distanza dall'esplosione della pandemia, il sistema dell'informazione ha raggiunto un elevato livello di saturazione rispetto al tema Covid, nonostante gli studi e le ricerche medico-scientifiche siano tutt'ora in corso. L’obiettivo dell’evento, dedicato a giornalisti e professionisti nel mondo dell’informazione, è stato quello far chiarezza sulle più recenti evoluzioni della ricerca in ambito clinico e scientifico focalizzandosi sulla attuale realtà del Covid e sulle conseguenze della patologia nel lungo periodo, il cosiddetto Long Covid.