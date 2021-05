Dalla plastica all'idea: l'evoluzione della carta per il credito e il debito

Contactless, in forma di app, invisibile e indossabile: la carta di credito diventa uno strumento di relazione peer to peer, in criptovalute e sulle chat, come Telegram.

Ci sono oltre 163 milioni di carte di pagamento in circolazione nel solo Regno Unito, tra carte di credito, di debito e b2b. Dalla loro creazione negli anni '50, continuano a essere uno dei metodi di pagamento preferiti a livello globale, anche se non soprattutto per la loro capacità di protezione dei consumatori che possono essere coperti in tutte le transazioni che non riconoscono o per beni e servizi che non soddisfano i termini di acquisto. Anche le carte stanno attraversando un'evoluzione, diventando contactless (nel Regno Unito, l'86% delle carte sono abilitate per transazioni di questo tipo) e smaterializzandosi all'interno dei portafogli digitali, accelerando la transizione come conseguenza indiretta della pandemia e diretta dello sviluppo di sistemi di pagamento innovativi come Apple Pay, Klarna, Stripe e Amazon Pay. Ame Stuart, Expert in Digital Banking, FinTech, Retail Banking per Capgemini ha tracciato un'interessante itinerario nelle prospettive future di questo strumento di pagamento. A partire dalla sua migrazione sui telefoni cellulari, con tutte le funzionalità controllate dalle app che questo comporta. Un'opzione che offre ai titolari di carta una maggiore flessibilità in ambienti diversi, oltre a consentire loro una gestione personalizzata e continua attraverso opzioni come cambiare il PIN, modificare i limiti di spesa e bloccarne l'utilizzo.

Nella loro nuova veste invisibile e digitale, le carte ci mettono in relazione per le transazioni quotidiane attraverso la condivisione peer-to-peer, in forma di portafogli mobili e anche in criptovaluta. Un'altra interessante prospettiva è quella connessa ai pagamenti con bot e assistenti IA come Google Now, Amazon Echo e Siri che già cominciano a essere impiegati per effettuare i pagamenti soprattutto connessi all'ecommerce: giganti dei social media come Facebook stanno lavorando in modo diretto in questo settore. Telegram si è appena arricchita di un aggiornamento proprio in questo senso: il creatore della piattaforma Pavel Durov ha dichiarato: “Immaginate un mondo in cui potete ordinare una pizza, pagare un paio di scarpe, noleggiare un auto o ricaricare la vostra carta semplicemente cliccando alcuni pulsanti su Telegram”. Il funzionamento sarà molto semplice e per fare pratica Shop Bot consente di testare la funzione senza pagare nulla. Attualmente, l’infrastruttura che gestirà la maggior parte dei pagamenti è Stripe ma saranno presto coinvolte anche RazorPay, FlutterWave e PaymentWall.

Una cosa è certa: il tema della sostenibilità e della protezione dell'ambiente diventa centrale anche per il mondo delle carte e la plastica dovrà scomparire. Le carte cominciano, infatti, a essere prodotte utilizzando materiali più sostenibili, anche perché la plastica utilizzata per fabbricare le carte ogni anno equivale al peso di 150 aerei Boeing 747. inoltre, i chip contactless o RFID (identificazione a radiofrequenza) sono delle dimensioni di un chicco di riso e possono essere impiantati in diversi oggetti indossabili come anelli, braccialetti e orologi che, a loro volta, stanno diventando dispositivi di pagamento rendendo l'oggetto carta sempre di più un concetto flessibile, un'idea di relazione.