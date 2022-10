Dall'acqua ai troppi applausi, i 'fuorionda' di Meloni alla Camera - Video

Oltre un'ora di intervento per Giorgia Meloni, oggi alla Camera per chiedere la fiducia al suo governo. Un'ora durante la quale, tra un applauso e l'altro, i microfoni aperti hanno consentito di carpire qualche 'fuorionda' inaspettato della neo premier. E' il caso del "così finimo alle 3..." esclamato dalla presidente del Consiglio rivolgendosi al ministro Salvini all'ennesimo applauso. Scena ripetuta una ventina di minuti più tardi, quando la premier si è rivolta direttamente ai deputati: "Così - ha esclamato - finiamo alle 2...". E ancora i tre bicchieri d’acqua bevuti nel corso del suo intervento - "Sto a morì..." commenta Meloni prima di bere -, con il terzo bicchiere chiesto direttamente a Matteo Salvini che, seduto alla sua destra, si è sbracciato verso i commessi per accontentare la richiesta.