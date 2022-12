Dallaglio (Welfare index Pmi): "Serve nuovo patto tra welfare pubblico e privato"

"C'è bisogno di un nuovo patto tra welfare pubblico e privato. Servono risorse perchè non è possibile realizzare l'innovazione necessaria nella sanità, nella scuola, senza incentivare l'iniziativa sociale delle imprese. E' un messaggio alla politica che ha dato in questi ultimi tempi un apprezzamento per il welfare aziendale ma speriamo che si vada in modo sistemico in questa direzione". Così Enea Dallaglio, innovation team Gruppo Cerved e responsabile della ricerca Welfare Index Pmi 2022, nel corso della presentazione della settima edizione dell'indagine promossa da Generali Italia a Roma.