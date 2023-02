Dall’autonomia alla portabilità: quali sono le caratteristiche più importanti per scegliere uno smartwatch

Tra gli accessori high-tech divenuti ormai autentici ‘must’ figura certamente lo smartwatch, un dispositivo indossabile molto simile ad un orologio analogico da polso ma contraddistinto da numerose funzionalità, a differenza di altri device più ‘poveri’, dal punto di vista tecnologico (i cosiddetti ‘smartband’).

Per questa ragione, non stupisce come le ricerche per individuare il prodotto più adatto alle esigenze personali ed alle possibilità di spesa risultino spesso lunghe e laboriose. È quanto evidenziato dallo Smartwatch Market Insight Report presentato da Huawei, dal quale emerge come in media occorrano circa tre settimane per scegliere uno smartwatch da acquistare. Il dato prescinde dalle fasce di prezzo; in sostanza, i consumatori dedicano lo stesso tempo alle ricerche relative a prodotti di fascia alta e a quelli più economici, dal momento che sono diversi gli aspetti da valutare e il costo è solo una delle discriminanti. Tra gli strumenti di ricerca, oltre al classico ‘passaparola’ tra amici e conoscenti (consultati in quanto esperti o semplici utilizzatori), vi sono certamente i portali specializzati come Recensioniorologi.it, dove reperire schede e recensioni ricche di informazioni utili per individuare i migliori smartwatch sul mercato per prezzo, funzionalità e prestazioni.

I fattori che influenzano la scelta

Ma quali sono i parametri ai quali i consumatori prestano maggiore attenzione nella scelta dello smartwatch da acquistare? Sulla base dei riscontri emersi dal Report pubblicato da Huawei, il costo sembra essere un fattore secondario, sia per i cosiddetti ‘power user’ (utenti esigenti, per i quali lo smartwatch deve possedere funzionalità specifiche) sia per l’acquirente medio, interessato anche ad aspetti secondari come la vestibilità, il design o, non meno importante, l’appeal del brand.

Le caratteristiche che sembrano interessare maggiormente coloro i quali decidono di acquistare uno smartwatch sono l’aggiornamento tecnologico e la facilità di utilizzo. Per motivi di praticità, i potenziali acquirenti tendono ad accertarsi anzitutto che il dispositivo sia equipaggiato con un software recente, meglio se compatibile con il sistema operativo del proprio smartphone. Non meno importante è la qualità costruttiva; in genere riscuotono maggior successo i prodotti di qualità, solidi e resistenti, probabilmente perché l’uso dello smartwatch è associato a contesti quali l’attività fisica o sportiva; non a caso, il 67% degli intervistati per la stesura del Report ha menzionato la resistenza all’acqua come una delle caratteristiche imprescindibili per il proprio smartwatch.

Preferenze soggettive

Le prerogative tecnologiche e costruttive di uno smartwatch fanno il paio con preferenze di carattere strettamente personale; pertanto, è difficile circoscrivere un range di prodotti ‘ideali’, dal momento che molte delle caratteristiche di ciascun device possono intercettare il gusto di una nicchia più o meno ampia di pubblico. Da questo punto di vista, forma e dimensioni del quadrante, design e vestibilità del cinturino sono discriminanti tutt’altro che secondarie: il 55% dei possessori di smartwatch di fascia alta (valore di mercato superiore ai 250 euro) ha dichiarato infatti di avere a disposizione dei cinturini di ricambio, da scegliere in base al contesto di utilizzo mentre il restante 45% lo cambia solo quando si rompe.

Per quanto concerne il quadrante, grande attenzione viene rivolta al design, non solo in termini di forma e dimensioni ma anche in relazione alla watchface. La tendenza a cambiarla con regolarità risulta maggiore tra i possessori di device di fascia alta (prezzo superiore ai 200 euro) rispetto a quelli che utilizzano modelli più economici.

Infine, rientrano tra i parametri di scelta anche le funzionalità; una buona percentuale di utenti non va molto oltre quelle base (connettività con smartphone e monitoraggio delle funzioni fisiologiche durante l’attività sportiva), nonostante in fase di scelta rappresentino un fattore spesso decisivo per l’acquisto di un prodotto al posto di un’altro.

Recensioniorologi.it di Carmine Di Donato

