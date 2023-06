Dalle soluzioni per l’abitazione a quelle per il mondo del progetto, il grès porcellanato di Ceramiche Refin trasforma ogni ambiente

Milano, 15 giugno 2023 - Ceramiche Refin è un’azienda italiana presente sul mercato internazionale dal 1962. Oggi, offre una vasta selezione di collezioni di grès porcellanato, dedicate sia al mondo del progetto che all’allestimento di negozi, abitazioni private e uffici. Facendo leva su una preparazione affinata in oltre sessant’anni di attività, esporta la sua filosofia Made in Italy, l’attenzione ai dettagli, l’eleganza e il rispetto per l’ambiente in tutto il mondo.

I prodotti in grès porcellanato realizzati da Ceramiche Refin, di cui fanno parte le piastrelle cucina, traggono ispirazione da diversi materiali naturali, dal legno al cotto, dal marmo al cemento. L’azienda può contare su una produzione di 8 milioni di mq l’anno, supportata da impianti all’avanguardia per la realizzazione delle grafiche e delle attività di post-lavorazione.

Valori trainanti della vision aziendale sono il Ceramiche Refin e l’attenzione verso l’eco-sostenibilità. Il Made in Italy rappresenta un autentico modello produttivo che coniuga tradizione manifatturiera, cultura ed etica del lavoro. Quanto alla filosofia green, trova espressione nell’impegno per la salvaguardia delle risorse ambientali.

Una delle collezioni che ha riscosso maggior apprezzamento grazie alla sua eleganza e raffinatezza è Canal Grande. Si tratta di un grès porcellanato effetto legno che ricrea la stessa profondità e il particolare effetto di tridimensionalità che caratterizza i rivestimenti in mogano delle imbarcazioni veneziane. È il frutto di una meticolosa e zelante ricerca nello storico Cantiere Serenella.

Vincitrice della settima edizione degli Archiproducts Design Awards (ADA) nella categoria “Finishes”, è stata anche protagonista di Tales of Canal Grande, allestimento ideato in occasione della Milano Design Week 2023 in collaborazione con Pieces of Venice, Benefit Company nata dall’amore per la città di Venezia.

Spazio anche a soluzioni più moderne e particolari. Un esempio è Sublime, un grès porcellanato effetto pietra che trae spunto dai paesaggi della Borgogna. Viene riproposta una rara tipologia di pietra locale di origine calcarea ad oggi introvabile. Alonature e piccoli dettagli solcano la superficie che, nel complesso, si mantiene equilibrata. Sul fondo, invece, si alternano venature delicatamente contrastate

Riguardo ad Orobica, invece, si tratta di una collezione che interpreta la celebre pietra estratta nella località di Gré, alle pendici del Monte Clemo, sulla sponda nord-occidentale del lago d’Iseo. Il materiale si distingue per la presenza di clasti di varie dimensioni, distribuiti irregolarmente. L’effetto complessivo è mosso, enfatizzato attraverso una decisa alternanza di elementi. Sono poi stati aggiunti ciottoli di sfumature più calde, che concorrono a rendere la superficie ancor più dinamica e variegata.

Senza contare, poi, che il catalogo aziendale annovera anche diverse tipologie di piastrelle bagno, versatili, estremamente resistenti e facili da pulire. Il bagno, infatti, non è più considerato come una zona domestica da nascondere. Al contrario, è diventata una delle aree più importanti della casa. Ceramiche Refin propone un’ampia selezione di alternative, caratterizzate da eccellenti prerogative tecniche.

Negli ultimi mesi, l’azienda ha preso parte ad autorevoli appuntamenti internazionali. Ad aprile è ritornata sul palcoscenico di Coverings, il più importante appuntamento fieristico in Nord America per i professionisti del settore ceramico, dove ha presentato la linea Primal. Mentre a maggio, infine, ha partecipato alla Clerkenwell Design Week di Londra, un’ottima occasione per offrire ai visitatori la possibilità di scoprire le collezioni e di confrontarsi con autentici esperti del settore.

