Dalle zanzariere alla domotica, Windowo: la ferramenta online per chi cerca affidabilità e massima semplicità in ogni acquisto

Milano, 23 novembre 2022. È per rispondere alle esigenze di un pubblico articolato, composto da aziende e privati, che Windowo (www.windowo.it) ha dato forma alla sua offerta. La ferramenta per finestre online rende a portata di click un’esperienza d’acquisto in grado di fornire soluzioni anche ai progetti complessi, con il vantaggio di condizioni d’acquisto competitive e assoluta semplicità.

All’interno del catalogo di www.windowo.it sono infatti disponibili tantissime soluzioni, che spaziano dalle zanzariere alle maniglie, dall’automazione alla domotica, passando per dispositivi antieffrazione, paraspifferi e tapparelle. Sono accessibili anche prodotti su misura, difficilmente reperibili.

Tantissime soluzioni presentate attraverso una navigazione incentrata sull’usabilità, combinata con la serenità di modalità di pagamento e procedure sicure. Le condizioni d’acquisto competitive, contraddistinte da un ottimo rapporto qualità-prezzo, sono impreziosite da offerte e promozioni che segnano il calendario dell’eCommerce.

L’affidabilità dei prodotti diventa garanzia di una durata superiore alla media. Sugli scaffali virtuali sono presenti i brand di punta del settore, inclusi quelli relativi alle maniglie per porte. Della proposta fanno parte esclusivamente articoli professionali, realizzati soprattutto in Italia. L’assenza di quantitativi minimi permette poi di comporre l’ordine sulla scorta delle proprie esigenze.

L’eCommerce è il frutto dell’intuizione e della dedizione di Elia Caneppele, che ha inaugurato il progetto nel 2014. Le qualità della shopping experience trovano un’importante conferma nelle centinaia di recensioni positive certificate da Feedaty, nonché dal premio “Le Stelle dell’e-commerce” 2023, le 500 eccellenze del commercio elettronico italiano selezionate da Corriere della Sera in collaborazione con Statista (nota società di ricerca attiva a livello internazionale).

Il cliente può contare su un servizio di assistenza completo e personalizzato, accessibile via e-mail e telefonicamente. Se poi si è alla ricerca di ulteriori spunti e approfondimenti, è disponibile Il blog di Windowo, dove vengono trattati tantissimi argomenti legati al mondo della ferramenta.

Windowo si fonda sui valori di inclusività, integrità e famiglia, aspetti che trovano riscontro in un impegno sociale che ha portato allo sviluppo del progetto autismo.it.

