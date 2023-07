Damiano Annesi: “Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede, soluzioni personalizzate d'investimento multibrand per privati e aziende”

Diversificare le scelte su più mercati pianificando ed ottimizzando il portafoglio investimenti con un forte orientamento al cliente

Roma, 4 luglio 2023.Quella del Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede è una figura professionale di elevato standing, che fornisce un servizio di consulenza finanziaria di qualità, utilizzando un approccio integrato e trasversale, potendo selezionare liberamente i partner ed i prodotti presenti sul mercato.

E’ quindi in grado di pianificare ad hoc il portafoglio investimenti, orientandosi verso il cliente piuttosto che alla mera attività di vendita, spiega Damiano Annesi. “Deve necessariamente avere una visione complessiva, chiarezza di intenti ed estrema competenza nel settore, per poter ottenere la massima soddisfazione da parte del cliente. Per questo è quanto mai opportuno saper costruire portafogli strutturati su misura e ben diversificati ripartendoli tra diversi strumenti finanziari e asset class, vale a dire combinare tra loro varie tipologie di investimenti, anche con l’obiettivo di ridurre la volatilità, dunque il fattore rischio, che una singola attività potrebbe produrre in caso di mercati negativi o altri imprevisti.

Non da meno è essenziale comprendere l’orizzonte temporale per non restare confinati nel breve periodo piazzando prodotti ‘alla moda’ del momento in quanto, alcuni investimenti, valutati nel medio e lungo periodo, possono risultare maggiormente vantaggiosi rispetto ad altri”.

Damiano Annesi è un Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede con un notevole background in ambito di asset management, esperto di finanza e dei connessi aspetti giuridici e fiscali, con particolare riferimento alla materia dei servizi d'investimento e alle operazioni di gestione di capitali di aziende, istituzioni e privati.

“Un Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede, se non costretto a subire conflitti di interesse, studia i mercati finanziari a 360 gradi per offrire consulenza di qualità ai propri clienti sulle migliori alternative di investimento, calibrate ad ogni singolo profilo e alle diverse esigenze, spiegando vantaggi, costi e rischi di ogni alternativa proposta dai numerosi Istituti fornitori di prodotti e dal mercato nel suo complesso, cui poter accedere liberamente (azioni, obbligazioni, ETF)”, puntualizza Annesi. “In un mercato come quello attuale, caratterizzato da particolare volatilità, è aumentata la diffidenza dei risparmiatori italiani ad avvicinarsi ai mercati finanziari, ma non bisogna dimenticare che anche l’inflazione è tornata a crescere e questo comporta una perdita netta per la liquidità ferma sui conti correnti. Aumentare il livello di personalizzazione degli investimenti - ribadisce - è il modo migliore per ottenere dei rendimenti accettabili in relazione al proprio orizzonte temporale e al proprio profilo di rischio. Proprio per questo diversi Istituti di credito stanno sviluppando la cura nella gestione della relazione con il cliente nonché la qualità e la personalizzazione dei servizi offerti.

L'indipendenza e l'autonomia operativa della Banca mandante, devono essere tali da garantire una assoluta libertà di scelte per cogliere le migliori opportunità nell'interesse della clientela, garantendo di poter conseguire il giusto mix di asset class con i corretti strumenti finanziari per portafogli davvero efficienti”.

