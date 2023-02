D’Amico (Patrimoni Real Estate): “Con i tassi d’interesse in salita si concedono meno mutui: il ruolo dell’agente immobiliare”

Il professionista può affiancare l’acquirente nella ricerca della banca da cui ottenere il finanziamento

Milano, 30 gennaio 2023. Il progressivo aumento dei tassi d’interesse rende meno conveniente l’accensione dei mutui da parte di chi desidera acquistare casa, con conseguenze che gradualmente iniziano ad impattare sul mercato immobiliare. Trovare acquirenti, infatti, risulta più difficile e le trattative non di rado rallentano perdendosi in lunghe negoziazioni. Tutto ciò non rende impossibile vendere casa, ma sicuramente le operazioni diventano più complesse e rendono ancora più necessario l’intervento di un professionista, soprattutto in un mercato particolare come quello di Milano. “Concludere operazioni importanti e vantaggiose è ancora possibile, ma bisogna mettere in campo una serie di competenze e conoscenze che un privato cittadino difficilmente possiede” spiega Mariana D’Amico, titolare di Patrimoni Real Estate, agenzia immobiliare che opera da 15 anni a Milano e in Sardegna, sottolineando come “questo tipo di trattative, che si prolungano nel tempo, richiedano un impegno ed un’attenzione tali che il venditore difficilmente può avere seguendole nei ritagli di tempo”.

Il ruolo dell’agente incaricato di vendere un immobile di fatto diventa più impegnativo. “Capita di vedere trattative che si interrompono perché la persona interessata ad acquistare non riesce ad ottenere il mutuo di cui ha bisogno – aggiunge D’Amico – Per questo il consiglio è di rivolgersi a più istituti, non solo al proprio, per ascoltare le diverse proposte e di affidarsi anche ad un mediatore creditizio. Noi, per esempio, una volta individuato l’acquirente giusto, se necessario, lo accompagniamo nella fase di finanziamento, grazie alle molteplici convenzioni che abbiamo con le banche”.

A maggior ragione in un contesto simile, in cui le persone capaci di acquistare un’abitazione si riducono, è fondamentale proporre l’immobile da vendere nella maniera più efficace possibile. “In questo senso l’intervento di un professionista che sappia valorizzare al meglio l’abitazione e individuare i possibili acquirenti risulta determinante” afferma la titolare di Patrimoni Real Estate, che applica un suo metodo di lavoro, studiato e collaudato nel tempo. Il primo passaggio consiste nell’individuazione del giusto prezzo a cui mettere in vendita l’immobile, stabilito considerando anche quelli (accessibili solo agli agenti professionisti) a cui vengono proposte soluzioni simili collocate nella stessa zona. Di seguito si procede a stilare un piano di promozione mirato per la valorizzazione. “Sviluppo incontri interni con tutti i miei agenti per presentare loro l’immobile in modo che siano in grado di promuoverlo al meglio- spiega D’Amico - Aggiorniamo costantemente il cliente sull'andamento del lavoro e lo aiutiamo a gestire tutta la parte fiscale e burocratica, grazie ai nostri professionisti certificati”. Il tutto con un’attenzione particolare alla promozione online dell’abitazione attraverso i maggiori siti del settore immobiliare e i canali social, creando contenuti emozionanti e coinvolgenti.

Contatti https://www.patrimonire.it/