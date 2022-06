Damon Motors sceglie EMQX, la soluzione leader al mondo per l'infrastruttura dei veicoli connessi al cloud

STOCCOLMA, 28 giugno 2022 /PRNewswire/-- Damon Motors, azienda produttrice di motopropulsori per moto HyperDrive interamente elettrici ad alte prestazioni e dei modelli di punta HyperSport e HyperFighter, ha selezionato EMQX Enterprise per la sua nuova infrastruttura dati per i veicoli.

Pensati per essere le "moto completamente elettriche più intelligenti e sicure del pianeta", i veicoli di Damon utilizzeranno un motore con IA connesso al cloud e un sistema di allarme avanzato 360º per avvisare costantemente il motociclista dei potenziali pericoli stradali. La connessione dati cloud, costruita su EMQX, leader mondiale nella fornitura di soluzioni di connessione IoT, fornisce un'infrastruttura di messaggistica dati per consentire all'intelligenza artificiale di bordo della moto di migliorare le indicazioni fornite nel tempo.

"La soluzione EMQX è un elemento fondamentale della nostra infrastruttura che facilita la connettività della moto al cloud, in modo sicuro e su larga scala" ha dichiarato Rob Charter, responsabile del reparto ingegneria di Damon.

EMQX è una piattaforma di messaggistica IoT (Internet degli oggetti) nativa su cloud in grado di scalare 100 milioni di connessioni simultanee dei dispositivi utilizzando la tecnologia open-source di clustering e protocolli IoT standard aperti come MQTT (Message Queuing Telemetry Transport). EMQX può trasferire in modo sicuro grandi quantità di dati da dispositivi IoT come i sensori del veicolo al cloud e rimandare i messaggi di controllo dal cloud ai dispositivi in modo affidabile.

Il sistema di sicurezza per veicoli CoPilot di Damon raccoglie dati stradali e di navigazione utilizzando una serie di telecamere, radar e sensori non visivi. La sua rete neurale integrata scansiona continuamente i potenziali pericoli e avvisa il motociclista attraverso feedback aptici sul manubrio, LED integrati sul parabrezza, telecamere frontali e posteriori, e display radar a lungo raggio.

Utilizzando i dati ambientali e quelli raccolti dai veicoli in tutto il mondo, poi condivisi attraverso la piattaforma EMQX, l'IA di CoPilot sarà in grado di migliorare nel tempo per fornire interazioni più significative e allineate sui comportamenti dei singoli motocicisti.

"Ciò che Damon Motors sta facendo con CoPilot è un enorme passo avanti per la connettività dei veicoli e la sicurezza dei motociclisti" ha commentato Dylan Kennedy, Direttore generale di EMQ Technologies. "Richiede un mix di rilevamento di precisione, edge computing, apprendimento automatico e mobilità, il che è davvero impressionante. Poter fornire l'infrastruttura dati con la nostra soluzione EMQX di altissimo livello contribuendo a creare un ambiente molto più sicuro per i motociclisti, è estremamente entusiasmante e gratificante per EMQ".

EMQX fornisce inoltre integrazioni native con molti servizi e database sul cloud per facilitare la distribuzione, l'elaborazione e l'analisi dei dati di telemetria del veicolo. L'Internet dei Veicoli si rivolge ripetutamente a EMQ per la fornitura di soluzioni in grado di ridurre la latenza di rete e consentire l'hyper scaling.

Sono ora aperte le prenotazioni per le moto HyperSport e HyperFighter di Damon. Si prevede che la rete cloud CoPilot entrerà in funzione alla fine del 2022 e che i primi mezzi saranno spediti all'inizio del 2024.

Informazioni su Damon Motors

https://damon.com

Damon Motors è un leader tecnologico globale che rivoluziona la mobilità urbana. Con sede a Vancouver, in Canada, Damon guida il futuro del motociclismo con tecnologie mai viste prima. A partire dall'HyperSport, Damon ha reinventato il rapporto tra moto e motociclista, fondendoli in una cosa sola. Con il suo motopropulsore elettrico proprietario, HyperDrive™, l'azienda ha impressionato il mondo motociclistico offrendo velocità senza eguali, design aggressivo e nuove dirompenti tecnologie come CoPilot™ e Shift™, che rendono il motociclismo più intelligente, sicuro e pulito. Damon continua a spostare i limiti per creare un impatto globale e cambiare la percezione della mobilità e della sicurezza.

Informazioni su EMQ

https://www.emqx.com

EMQ è un fornitore di software per l'infrastruttura dati IoT open source, che fornisce la piattaforma leader a livello mondiale di messaggistica IoT basata su MQTT nativa cloud e il database di streaming, fornendo una soluzione unica cloud-nativa per la connessione, il trasferimento, l'elaborazione e l'analisi dei dati IoT in tempo reale, da edge al cloud e fino al multicloud.

Il prodotto di punta EMQX è adottato da oltre 10.000 utenti aziendali di oltre 50 Paesi, e collega oltre 100 milioni di dispositivi IoT in tutto il mondo. Scelto da oltre 300 clienti in ambienti di produzione business-critical, EMQ fornisce soluzioni IoT a prova di futuro e trasformazione digitale aziendale.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1848900/image1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1823495/Logo.jpg