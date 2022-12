Dance Plus Final, BPER Banca main sponsor

Un evento nel segno della creatività, inclusività e sostenibilità ambientale

Bologna, 21 dicembre 2022. BPER Banca è main sponsor di Dance Plus Final, il circuito che comprende i più importanti eventi nazionali di street dance: ben 13 Festival che in tutta Italia nel corso del 2022 hanno dato l’opportunità a 5.200 ballerini di esibirsi ed esprimere il proprio talento.

Le due giornate di eventi, 29 e 30 dicembre, saranno ospitate a Fico Eataly World a Bologna e vedranno impegnati centinaia di dancer in dieci categorie di stili differenti.

Il calendario della prima giornata – fortemente voluto e sostenuto da Bper - sarà improntato all’inclusione e al valore sociale dell’attività di street dance: due workshop gratuiti di hip hop, oltre ad una classe speciale di popping dedicata alle persone affette da parkinson. A seguire, i talk “AutisticaMENTE” della danzatrice autistica Red Fryk Hey e “Popping for Parkinson’s” presenteranno interessanti percorsi artistici ed umani.

Dance Plus Final è accompagnato anche da un’importante iniziativa di sostenibilità ambientale proposta dalla Banca: circa 150 alberi da piantumare e adottare a distanza della foresta "BPER Banca per Dance Plus" verranno regalati a ciascuno dei finalisti di freestyle e alle crew classificate dal 1° al 3° posto, come segno tangibile dell’impegno di BPER a sostegno dell’ambiente.

Gilberto Borghi, Responsabile Ufficio External Relations di BPER Banca, ha dichiarato: “Siamo molto contenti di essere il partner principale di questa manifestazione perché esprime valori a cui la nostra Banca si ispira in molti modi. La street dance è una forma di arte e di espressione corporea che coinvolge e crea socialità soprattutto tra il pubblico giovanile. Questo evento, inoltre, ben si coniuga con progetti di inclusività e sostenibilità ambientale, sui quali BPER Banca ripone da sempre grande attenzione e sensibilità”.

Per maggiori informazioni: bper.it