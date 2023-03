"Una settimana fa iniziava la battaglia più importante della sua vita e oggi continua silenziosamente a lottare per vincerla"

"Una settimana fa Daniele iniziava la battaglia più importante della sua vita e oggi continua silenziosamente a lottare per vincerla". Inizia così il post pubblicato sul profilo di Daniele Scardina. Il pugile è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza in seguito a un malore accusato mentre si stava allenando in palestra.

"La famiglia Scardina - si legge - ringrazia i medici, che non hanno mai fatto mancare un supporto e un’attenzione incredibili e ringrazia anche tutti coloro che con un messaggio e un pensiero si sono stretti con affetto intorno al nostro Dani".

"Chi conosce e vuole bene a Daniele sa quanto la fede e la comunità siano valori importantissimi per lui - conclude - Oggi alle ore 20 e come tutti i giorni vogliamo unirci in preghiera. Ovunque tu sia, chiediamo di unirti a noi con lo spirito".