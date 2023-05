Danza, Mic -Spettacolo dal Vivo, al via edizione 2023 Nid Platform

Al via dal 30 agosto al 2 settembre la VII edizione della Nid, la vetrina della giovane danza italiana organizzata e promossa da R.T.O. (Raggruppamento Temporaneo di Operatori - Adep/Federvivo-Agis) in collaborazione e con il sostegno di MiC – Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo, Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato P.I., Bb.Cc., Informazione, Sport e Spettacolo, Comune di Cagliari.

Per la Sezione Programmazione la commissione italiana e internazionale, formata dalla presidente di commissione Valeria Ciabattoni (direttore Cedac Sardegna/ Circuito Multidisciplinare), Marie Josée Beaubien (assistente alla programmazione e responsabile della comunicazione digitale, Agora de la danse di Montréal), Paolo Cantù (direttore generale e artistico presso Fondazione I Teatri di Reggio Emilia), Francesca Corona (direttrice artistica del Festival d’Automne di Parigi), Béatrice Horn (consulente artistico, Biennale di Lione), Katharina Kucher (co-direttrice Tanzmesse nrw di Düsseldorf), Walter Mramor (direttore Circuito Danza della Regione Friuli Venezia Giulia), ha selezionato 7 spettacoli.

In cartellone 'Brave' ( coreografia di Paola Bianchi e Valentina Bravetti - PinDoc), 'Greta on The Beach' (coreografia di Francesca Foscarini e Cosimo Lopalco - Ass. Cult. Van), 'Inferno' ( coreografia di Roberto Castello - Aldes - Ass. Lucchese Danza e Spettacolo), 'Nobody Nobody Nobody It’s Ok Not To Be Ok' (coreografia di Daniele Ninarello - Ass. Cult. CodedUomo), 'Pas de deux' (coreografia di C.G.J. Collettivo Giulio e Jari - Ass. Cult. Nexus), 'Première' (coreografia di Andrea Costanzo Martini - Balletto Di Roma). 'Shoes on' ( coreografia di Luna Cenere - Korper | Centro Nazionale di Produzione della Danza). Per la sezione Fuori Formato in programma 'Atmosferologia Veduta > Roma coreografia' (di Michele Di Stefano - Mk (KLm - Kinkaleri, le Supplici, mk – Ass. Cult.)

Per la Sezione Open Studios, i commissari Valeria Ciabattoni, Paolo Brancalion, Paolo Cantù, Francesca Corona, Walter Mramor, ai quali si aggiungono Paolo Brancalion, responsabile dei progetti danza de L’Arboreto – Teatro Dimora / La Corte Ospitale: Centro di Residenza Emilia Romagna, e Lorenzo Conti, consulente di danza presso Lac Lugano Arte e Cultura hanno scelto 'Cancan' (coreografia di Fabritia D'Intino - Chiasma), 'CrePa' (coreografia di Sara Sguotti e Arianna Ulian - Ass.Cult. Nexus - Aps/Compagnia Simona Bertozzi), Danze americane' - variazioni e sperimentazioni coreografia di Fabrizio Favale - Fabrizio Favale/Le Supplici, 'Decisione consapevole' ( coreografia di Roberto Tedesco - Korper | Centro Nazionale di Produzione della Danza), 'Deserto tattile' (coreografia di Nicola Galli - Tir Danza), 'Do-Arounde-The-World (working title)' (coreografia di Parini Secondo, Sissj Bassani e Martina Piazzi - Ass. Cult. Nexus), 'Plein Air' coreografia di Marina Donatone - Marina Donatone/Ass. Cult. CodedUomo, Umlaut 'Umlaut (coreografia di Giuseppe Vincent Giampino - Tir Danza

La Produzione Ospite Nid Platform di Salerno 2021 sarà 'Un discreto protagonista' (coreografia di Damiano Ottavio Bigi e Alessandra Paoletti della Compagnia Simona Bucci/Degli Istanti per Bigi/Paoletti).