Daou Family Estates sbarca in Val d’Orcia

Sud della Toscana, Val d’Orcia, terreni patrimonio mondiale dell’UNESCO. Proprio qui sono sbarcati i fratelli Daniel e Georges Daou che hanno acquisito la proprietà di Caroglie.

I due fratelli originari del Libano, si sono stabiliti negli Stati Uniti negli anni settanta dove, dopo aver ottenuto il successo con la loro prima azienda informatica di sistemi per la sanità, hanno dato vita nel 2007 alla Daou Family Estates a Paso Robles, in California, azienda famosa per la produzione di Cabernet Sauvignon e delle altre varietà bordolesi.

La tenuta toscana ha affascinato i due imprenditori americani per le sue similarità con quella di Paso Robles. L’intenzione a Caroglie non è quella di produrre Val d’Orcia DOC, ma di concentrarsi sulla produzione di IGT toscani: “il nostro obiettivo è portare i doni della Val d'Orcia, i doni della Toscana e presentali ai nostri membri, ai mercati e ai 60 paesi con cui lavoriamo -, ha dichiarato Daniel Daou sulle colonne del magazine Decanter - Vogliamo prendere tutta la nostra conoscenza degli ultimi 19 anni e incorporarla nel nostro progetto in Toscana. Per dimostrare che la nostra famiglia può eccellere non solo a Paso, ma anche oltre".



