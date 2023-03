Daquatech: “Sistemi di purificazione avanzati in grado di garantire un’acqua di prima qualità plastic free”

Installando un depuratore ad osmosi inversa certificato si guadagna in salute, si risparmia e si rispetta l’ambiente

Livorno, 31 marzo 2023. L’acqua non è solo un bene prezioso e vitale ma è anche fattore determinante per uno sviluppo sostenibile, per la salute e la prosperità degli esseri viventi e del pianeta. Da questa consapevolezza nasce Daquatech, un’azienda di persone per il benessere delle persone, il cui obiettivo principale è quello di informare la cittadinanza sull’importanza della qualità dell’acqua che si beve e con la quale si cucina.

“Le tecnologie di depurazione ad osmosi inversa garantiscono un’acqua ottima dal punto di vista organolettico, sicura e priva di elementi pericolosi come microplastiche, batteri ed inquinanti, eliminando sgradevoli odori o retrogusto di cloro”, spiega Valentina Lugini, imprenditrice brillante e mental coach. “Bere acqua sana migliora decisamente lo stato di salute fisica e mentale ma non solo, installando un depuratore, infatti, viene meno la necessità di utilizzare bottiglie in plastica, a cui si aggiunge un notevole risparmio economico. La nostra vision si basa su tre pilastri fondamentali: ambiente, benessere, risparmio. Oggi più che mai è necessario l’impegno di tutti per poter passare da un sistema economico lineare ad uno circolare, costruito su soluzioni possibili, sostenibili e rinnovabili”.

Valentina Lugini, Founder del Gruppo Meta Holding con sede a Livorno, dedica energie e risorse per il miglioramento della qualità della vita delle persone e per la sostenibilità ambientale. Un’imprenditrice lungimirante e generosa che ha puntato tutto sui valori umani e sull'etica nella professione; è anche parte del Comitato Scientifico della Geco for School, realtà attiva nel processo di sviluppo ambientale, economico e sociale, volto a soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere la disponibilità di risorse per quelle future.

“‘La Terra non è un'eredità ricevuta dai nostri padri, ma un prestito da restituire ai nostri figli’, vorrei citare questo antico proverbio amerindio che racchiude in sé un cambio di paradigma quanto mai attuale e necessario”, sottolinea Lugini. “Tutti possiamo e dobbiamo fare qualcosa: educandoci ed educando ad una corretta gestione dei rifiuti, in particolare della plastica, riducendone il consumo. In questo contesto opera Geco for School con un progetto formativo incentrato sulla sostenibilità che si sviluppa partendo dal basso, con progetti di sensibilizzazione ed informazione nelle scuole, coinvolgendo soprattutto le fasce più giovani, affinché inizino fin da subito a sviluppare un senso di responsabilità nel momento della scelta di un prodotto o di un servizio”.

Daquatech è un’azienda che fonda la sua mission su un codice etico che rafforza e mantiene il rapporto di fiducia, confermando la cura per il cliente e l'attenzione scrupolosa a tutta l'organizzazione delle attività. L’azienda condivide e sostiene i progetti ed i valori di Plastic Free Odv Onlus, un’associazione no profit di volontariato nata nel 2019.

“Il nostro lavoro non si limita unicamente ad essere fonte di guadagno, vogliamo creare una rinnovata cultura ambientale: cittadini, realtà produttive e associative, con il contributo prezioso dei Comuni Plastic Free: siamo convinti che si può davvero migliorare se siamo insieme. A tal proposito vorrei ricordare l’evento tenutosi lo scorso anno a Firenze dove sono stati premiati 49 Comuni italiani per le best practices in ambito di ecosostenibilità ed economia circolare. Esistono molteplici soluzioni per sviluppare un sistema economico più rispettoso dell’ambiente - conclude - anche noi, come consumatori possiamo svolgere un ruolo fondamentale in questo processo di cambiamento, consapevoli del fatto che le nostre scelte di consumo hanno la capacità di orientare i mercati e gli sviluppi dei prodotti”.

https://www.metagreenholding.it/

http://www.daquatech.it/

linkedin.com/in/valentina-lugini

https://www.facebook.com/PurificatoriDaquatech/