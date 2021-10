Dar Al Arkan e Qetaifan collaborano per sviluppare un prestigioso progetto sul lungomare dell'isola di Qetaifan Nord

Il progetto segna l'ingresso di Dar Al Arkan nel crescente mercato del Qatar

RIYADH, Arabia Saudita, 21 ottobre 2021 /PRNewswire/ -- Dar Al Arkan, la principale società immobiliare dell'Arabia Saudita, e Qetaifan Projects, una società leader nel settore dello sviluppo immobiliare del Qatar di proprietà di Katara Hospitality, hanno firmato un accordo per sviluppare un prestigioso progetto sull'isola di Qetaifan Nord. Il progetto segna il debutto di Dar Al Arkan in Qatar con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo del mercato immobiliare di lusso e sostenere la crescita del settore immobiliare del Qatar.

Attraverso la partnership, Dar Al Arkan svilupperà un prestigioso progetto sull'isola di Qetaifan Nord, che prevede lussuose unità residenziali con una splendida vista sul mare coniugando così l'intramontabile fascino di abitare fronte mare con tutti i comfort moderni. Il progetto offrirà inoltre ai residenti l'accesso a punti vendita retail specializzati al piano terra. Il lavoro sullo sviluppo inizierà nel secondo trimestre del 2022 e si prevede che le vendite totali raggiungeranno oltre 1 miliardo di Riyal del Qatar.

Ziad El Chaar, Vicepresidente di Dar Al Arkan Properties, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di entrare a far parte del fiorente mercato immobiliare di Doha. Visto che la nazione si prepara a ospitare la Coppa del mondo il prossimo anno, riteniamo che questo evento globale avrà implicazioni positive per il mercato e renderà il Qatar un mercato appetibile e attraente sia per i residenti locali che per gli investitori internazionali. Il nostro progetto sull'isola di Qetaifan è unico e si basa sulle aspirazioni strategiche di Dar Al Arkan, che punta a elevare l'offerta e la qualità del settore immobiliare della regione."

Lo sceicco Nasser Bin Abdulrahman Al-Thani, amministratore delegato di Qetaifan Projects , ha dichiarato: "Siamo lieti di lavorare con Dar Al Arkan su questo progetto prestigioso e unico. Stiamo sviluppando l'isola di Qetaifan Nord per trasformarla in una destinazione interessante e ricercata con le sue numerose offerte residenziali, di intrattenimento, di servizi commerciali retail e offerte ricreative che posizioneranno il Qatar sulla mappa del turismo regionale e globale. Siamo lieti di concludere questo accordo, che mostra tutto l'impegno di Qetaifan Projects per fornire un ambiente in grado di attrarre gli investimenti stranieri e dotare il mercato locale di standard internazionali e opzioni utili per lo sviluppo e la rivitalizzazione di settori come il turismo, l'ospitalità, l'intrattenimento e, naturalmente, lo sviluppo immobiliare, lavorando fianco a fianco per raggiungere la Qatar Vision 2030."

L'isola di Qetaifan Nord sta emergendo come un fiorente hub fronte mare che rappresenta un nuovo stile di vita moderno. Ispirata alla ricca cultura e alla natura della regione, questa caratteristica isola offrirà un entusiasmante parco acquatico, una serie di hotel di lusso, sistemazioni di qualità insuperabile, eccellenti servizi commerciali retail e strutture di livello mondiale che la renderanno una comunità vivace e attraente.

L'isola simboleggia anche la visione, l'idea e l'aspirazione a diventare un punto di riferimento apprezzato e riconosciuto in tutto il mondo nonché la futura destinazione iconica del Qatar.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1666829/Dar_Al_Arkan.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1666830/Dar_Al_Arkan.jpg

Nora Feidi, +971 50 144 1243, nora.feidi@bcw-global.com